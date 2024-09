Las amas de casa reciben buenas noticias de la Seguridad Social: solo estos requisitos

Las amas de casa en España están de enhorabuena gracias a una medida de la Seguridad Social. Podrán acceder a una paga mensual de 500 euros a través de una pensión no contributiva.

Esta ayuda es una respuesta a la demanda de muchas mujeres. Tras años dedicándose al cuidado del hogar y la familia, no tenían derecho a una pensión en su jubilación. Ahora verán recompensado tanto esfuerzo.

¿Qué es la pensión no contributiva para amas de casa?

La pensión no contributiva de la Seguridad Social está destinada a personas que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva. En el caso de las amas de casa, esta ayuda supone un gran avance, ya que reconoce el trabajo no remunerado que realizan. La cuantía de esta pensión es de 500 euros al mes, y está dirigida a quienes alcancen la edad de jubilación.

Para poder solicitar esta pensión, hay que cumplir con algunos requisitos básicos establecidos por la Seguridad Social. Entre ellos, destacan los siguientes:

- Ingresos anuales limitados. Los ingresos del solicitante no deben superar los 7.250,60 euros al año en 2024. Esto incluye cualquier tipo de ingreso, como rentas, ayudas sociales o pensiones.

Si el solicitante vive con otras personas, los ingresos conjuntos del hogar no deben exceder ciertos límites que dependen del número de convivientes.

- Residencia en España. Es necesario haber residido en España durante al menos 10 años entre los 16 años y la edad de solicitud de la pensión. De esos 10 años, al menos dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión.

- Edad de jubilación: La pensión está disponible para personas que hayan alcanzado la edad de jubilación establecida por la ley en España.

¿Cómo solicitar la paga?

Para solicitar la pensión no contributiva deben dirigirse a los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) o a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Es importante presentar toda la documentación necesaria, como el DNI, certificados de empadronamiento que acrediten los años de residencia, y cualquier otro documento que pruebe los ingresos anuales del solicitante.

Además, se recomienda solicitar cita previa para evitar largas esperas y asegurar que se tiene toda la información correcta antes de presentar la solicitud.

Esta medida de la Seguridad Social es un paso significativo en el reconocimiento del trabajo de las amas de casa. Durante muchos años, las labores del hogar y el cuidado de la familia no han sido remuneradas ni reconocidas en términos de derechos sociales. Esta pensión no contributiva es un reconocimiento del valor social y económico que representa el trabajo de estas personas.

Además, esta ayuda contribuye a reducir la pobreza y la desigualdad entre los jubilados, especialmente entre las mujeres. Históricamente han asumido la mayoría de las responsabilidades del hogar sin recibir una compensación económica.