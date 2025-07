Última hora: Javier de Hoyos dice basta y revela el engaño de Álvaro Muñoz Escassi

La prensa del corazón ha estallado en las últimas horas. Álvaro Muñoz Escassi vuelve a ser el centro de atención, y esta vez no por amor, sino por polémica. Su ruptura inesperada con Sheila Casas ha generado un gran revuelo, pero lo que verdaderamente ha encendido las redes ha sido la denuncia pública de Javier de Hoyos.

El presentador de D Corazón no se ha mordido la lengua, ha decidido decir basta y denunciar lo que, según él, es un engaño a todos los seguidores del jinete. Y es que, según él, el comunicado que el jinete ha publicado para anunciar su separación no es ni original ni sincero. Ha sido copiado, palabra por palabra, de las declaraciones que hizo la cantante Tini sobre su ruptura con Sebastián Yatra.

El comunicado de Álvaro Muñoz Escassi que ha impactado a Javier de Hoyos

Todo comenzó con una publicación en redes. Sheila Casas anunció su separación de Álvaro Muñoz Escassi con un breve texto emotivo, que parecía cerrar una historia de amor que, hasta hace muy poco, lucía más fuerte que nunca. Los dos compartían momentos juntos, proyectos y hasta declaraciones de amor que hacían pensar en un futuro común.

Poco después, el jinete publicaba su propio comunicado. Con un tono dramático, hablaba de la dificultad de soltar, del amor que aún existía, del dolor de la decisión. Un texto que pretendía ser íntimo, reflexivo y muy emocional.

Pero algo no cuadraba para Javier de Hoyos. El periodista, conocido por no dejarse llevar por apariencias, ha detectado algo extraño en esas palabras, pues le sonaban demasiado familiares. Ha comenzado a investigar y, para su sorpresa, ha descubierto el origen real del texto.

Javier de Hoyos desenmascara a Álvaro Muñoz Escassi

A través de su cuenta de TikTok, Javier de Hoyos ha lanzado la bomba: “Escassi ha copiado a Tini en su comunicado sobre la ruptura con Sheila Casas. Esto es muy heavy”.

Acto seguido, ha compartido un vídeo donde ha mostrado las pruebas. Ha subido las declaraciones de la cantante en la Cadena SER y junto a las mismas lo escrito por el exconcursante de Supervivientes.

Este texto coincide prácticamente palabra por palabra con la declaración de la artista. Frases como “soltar es difícil y más cuando hay amor” o “el tiempo lo cura todo” son idénticas. Ante esta circunstancia, de Hoyos, llevándose las manos a la cabeza, ha manifestado: “Es muy heavy. Él no ha puesto ni siquiera una referencia a Tini. No doy crédito”.

A lo que ha añadido: “Esto ya no es escribir al ChatGPT y pedirle un comunicado de ruptura. Esto es copiar directamente lo que dijo otra persona”.

Las redes sociales no han tardado en reaccionar. Muchos usuarios se han mostrado sorprendidos y decepcionados con Álvaro Muñoz Escassi. Otros, simplemente no podían creer que alguien se atreviera a copiar un texto de ruptura tan conocido sin ni siquiera citar su origen.

Y lo han manifestado con comentarios como estos: “Madre mía. Y Sheila pensando que él era un romántico”, “Luego hay gente defendiéndolo y diciendo que es un caballero” y “No cambiará nunca. Es un mujeriego desde siempre”.

Desde el entorno del jinete no ha habido ninguna respuesta oficial. Él guarda silencio, al menos por ahora, mientras la polémica sigue creciendo.

No es la primera vez que Álvaro Muñoz Escassi se ve envuelto en una controversia mediática. Ahora, con esta nueva polémica desatada por Javier de Hoyos, su credibilidad vuelve a quedar en entredicho. Porque no solo se le acusa de copiar palabras, sino de fingir un dolor que quizá no era tan genuino como quiso aparentar.

Y es que no se trata de un simple error de forma. Se trata de utilizar el discurso emocional de otra persona para generar empatía, para manipular la percepción pública. Y eso, en el mundo de la televisión y las redes, no pasa desapercibido.