Tamara, hermana de Michu, toma una decisión que empeora la situación: ‘Voy a…’

La tensión en la familia Ortega Cano no solo no remite, sino que parece escalar con cada nuevo movimiento. Tamara Rodríguez, hermana de Michu, ha dado un paso adelante que complica aún más la situación. Contra todo pronóstico, lejos de retroceder tras la amenaza de Gloria Camila, ha anunciado que los pasos que seguirá a partir de ahora.

En lugar de mantenerse en silencio o intentar apaciguar el conflicto, Tamara ha dejado claro la tiene la intención que tiene con Gloria Camila. Según ha declarado, no piensa quedarse de brazos cruzados ante las acusaciones y ataques que considera injustos y que han dañado gravemente a su familia. “Voy a ir esta semana a denunciarla”, ha confirmado con firmeza.

La batalla legal se origina tras una serie de acusaciones cruzadas, donde ambas partes se acusan de falsas declaraciones públicas. Tamara ha defendido que solo buscó el bienestar de su sobrina Rocío en TardeAR, y que fue Gloria Camila quien inició la guerra, tachándola de mentirosa y faltando al respeto públicamente. “Donde las dan, las toman”, ha subrayado, dejando claro que no piensa ceder terreno.

Tamara refuerza su versión y asegura el bienestar de la hija de Michu

Además, Tamara ha asegurado de tener pruebas en forma de vídeos que avalan su versión. Estos documentos demostrarían, según su relato, que Gloria Camila es quien inició los ataques y provocó la disputa. La hermana de Michu ha insistido en que no tiene miedo y que esta disputa es una forma de defender a su hermana, a quien los Ortega no habría tratado bien.

En relación a la menor involucrada, Rocío, la hermana de Michu ha aclarado que la niña seguirá bajo su cuidado y el de su madre, la parte materna. Ha explicado que la pequeña lleva años con ellos, que está bien en el colegio y que también destaca en las actividades de la academia donde se forma. Por ello, teme que la disputa legal solo perjudique el futuro de la niña, algo que defiende con contundencia.

En cuanto a los planes que Gloria había declarado llevarse a la niña, Tamara los reduce a un 'postureo' para la foto pública, sin intención de cambiar nada. Asimismo, ha apuntado a que José Fernando tiene un papel muy limitado en este conflicto, solo permitido para mantener contacto paternal con Rocío.

La hermana de Michu carga contra la familia Ortega

Por otro lado, ha rebatido el rumor de que Michu hubiera dejado escrito que su hija debía quedarse con los Ortega en caso de que le pasara algo. Ha asegurado que ese vínculo era más bien un intento de mantener cierto contacto por el bien de Rocío y que la verdadera batalla la ha iniciado Gloria Camila. “Ella ha entrado en guerra y la va a tener”, avisa sin perder la compostura.

En lo económico, ha aclarado que Ortega Cano no está obligado por ley a mantener a su nieta, aunque su padre sí lo hacía con Michu. También ha destacado que la niña no carecerá de recursos, pues están tomando medidas para asegurar su bienestar financiero. Sin embargo, ha criticado la distancia y el desinterés que, según Tamara Rodríguez, ha mostrado Ortega Cano, tanto en lo económico como en lo afectivo.

Finalmente, Tamara no ahorra reproches hacia Gloria Camila, a quien ha acusado de no haber estado al lado de su hermano en situaciones delicadas. Para ella, la familia de Ortega Cano no se portó bien con su hermana y eso no se puede olvidar ni perdonar. “Lo peor que le pasó a mi hermana fue conocer a esta gente”, ha sentenciado, dejando claro que la guerra está lejos de acabar.