Luitingo, ex de Jessica Bueno, revela el problema médico que le ha llevado a Urgencias

La nueva etapa vital de Luitingo no ha sido sencilla. Tras su ruptura con Jessica Bueno, el cantante ha tenido que rehacer su vida. El cambio no ha resultado fácil, después de separarse de la modelo, Luitingo ha regresado al hogar familiar.

Luitingo ha vuelto a vivir con sus padres, con quienes mantiene una excelente relación, sin embargo, esa estancia ha sido temporal. Poco después, ha encontrado un nuevo lugar donde independizarse. A pesar de la ilusión, lo ha hecho con cierta pena por alejarse de su familia.

Ahora, el artista ha tenido que hacer frente a un nuevo contratiempo. Esta vez, relacionado con su salud. Luitingo ha acudido recientemente a Urgencias por un problema físico que le ha provocado un gran susto.

Luitingo, ex de Jessica Bueno, desvela por qué ha tenido que acudir a Urgencias

Según ha contado él mismo a través de sus redes sociales, ha sufrido una inflamación severa en uno de sus dedos. Tal ha sido la hinchazón, que ha llegado a describirlo como “un saxofón”. Estaba rojo, deformado y muy dolorido, por ello, no ha dudado en acudir de inmediato a su centro médico de confianza.

Una vez atendido, ha querido tranquilizar a sus seguidores y lo ha hecho con el humor que le caracteriza. “Que el dedito me corte para que no me duela… No, es broma”, ha escrito en tono jocoso.

Más tarde, ha explicado que los médicos le han recetado agua hirviendo con sal y antibióticos. El tratamiento, aunque sencillo, debe seguirse con constancia. A pesar del dolor, ha asegurado que sigue adelante con sus planes.

Luitingo ha demostrado que sigue adelante a pesar de su ruptura con Jessica Bueno

“Me revienta el dolor”, ha admitido sin perder la sonrisa, no obstante, ha querido dejar claro que no se trata de nada grave. Su salud, aunque afectada, no le ha impedido continuar con sus compromisos profesionales. No ha cancelado ninguno de sus conciertos y de hecho, este sábado 12 de julio tiene previsto actuar en Badajoz, este bolo forma parte de su larga gira de verano.

Luitingo ha demostrado una vez más su fortaleza. A pesar de los altibajos personales y ahora también físicos, ha seguido adelante. Su actitud positiva ha quedado reflejada en cada mensaje que ha compartido.

Sus seguidores, fieles, le han enviado mensajes de apoyo y cariño. Él, agradecido, ha respondido con cercanía. Su recuperación, aunque en proceso, marcha por buen camino.