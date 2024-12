Soy médico y esta es la fruta que siempre compro en la frutería para vivir muchos años

Muchas veces nos hablan de lo importante que es incluir frutas en nuestra dieta para mantenernos saludables. Si bien todos sabemos que las frutas son esenciales, ¿sabías que hay una fruta en concreto que un cardiólogo recomienda para mejorar tu salud?

El Doctor Aurelio Rojas Sánchez, cardiólogo y conocido en redes como @doctorrojass, ha compartido en un vídeo cuál es la fruta que, según su experiencia, no puede faltar en su dieta. Y no, no es la piña ni la manzana, ni siquiera los arándanos, sino una fruta pequeña, pero potente que ofrece más beneficios de lo que podrías imaginar.

Kiwi: la fruta con más nutrientes de los que imaginas

El kiwi es una fruta que destaca por su enorme valor nutricional. Según el Doctor Rojas, esta fruta contiene hasta ocho veces más nutrientes que una manzana, lo que la convierte en una opción ideal para tener una dieta balanceada. Además, el kiwi tiene un bajo índice glucémico, lo que significa que ayuda a regular los niveles de insulina en el cuerpo, algo fundamental para prevenir enfermedades como la diabetes.

El kiwi es una fuente excepcional de vitaminas, especialmente de vitamina C, que supera incluso la cantidad que encontramos en una naranja. Esta vitamina es un poderoso antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, protegiendo al cuerpo de infecciones y enfermedades. Además, el kiwi también contiene vitamina E y K, que ayudan a prevenir problemas cardíacos y a reducir el colesterol, lo que lo convierte en un superalimento para el corazón.

Incorporando el kiwi a tu dieta

Si te preguntas cómo incluir el kiwi en tu rutina diaria, la respuesta es muy sencilla. Puedes disfrutarlo solo como un snack, añadirlo a tus ensaladas, o hacer un batido refrescante y saludable. Al ser una fruta baja en calorías y rica en fibra, también es una excelente opción para mantenerte hidratado y controlar el peso.

El Doctor Rojas recomienda consumir el kiwi de forma regular para aprovechar todos sus beneficios. Así que la próxima vez que vayas a la frutería, no olvides poner un par de kiwis en tu carrito. Este pequeño tesoro verde no solo es delicioso, sino que es un aliado perfecto para tu salud a largo plazo.