La solución de Mercadona para no tener que cocinar en casa: cada vez más presente

Mercadona continúa con su expansión de la sección 'Listo para Comer', acercando su oferta de platos preparados a más rincones de España. Ya son más de 1.110 las tiendas que cuentan con esta sección en España y Portugal. Con ellas, la cadena busca ofrecer una solución práctica y rápida para quienes desean disfrutar de una comida lista para llevar.

La sección 'Listo para Comer' de Mercadona es ideal para aquellos que buscan una opción cómoda y rápida sin renunciar al sabor tradicional. En esta sección, los clientes pueden encontrar una gran variedad de platos que van desde ensaladas frescas hasta opciones más elaboradas como paellas o pastas. Además, Mercadona ha dispuesto una muralita con bebidas frías y una zona de mesas y sillas para disfrutar de la comida en el mismo lugar.

Un éxito que sigue creciendo

La sección 'Listo para Comer' ha sido un éxito desde su lanzamiento, gracias a la calidad y variedad de los platos que ofrece. Mercadona ha sabido captar la necesidad del mercado actual, donde la falta de tiempo y el ritmo de vida acelerado hacen que opciones como estas sean cada vez más valoradas. Además, la cadena ha integrado perfectamente esta oferta con su ya conocido modelo de negocio, manteniendo precios competitivos y una excelente calidad.

Con esta expansión, Mercadona no solo facilita el acceso a comidas listas para llevar, sino que también sigue innovando para adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes. La posibilidad de encontrar platos listos en más ubicaciones brinda una comodidad adicional para quienes no quieren o no pueden dedicar tiempo a cocinar.

El nuevo horario, ajustado a las necesidades de cada tienda, está disponible para los clientes que deseen disfrutar de la oferta 'Listo para Comer'. Este servicio se alinea con la propuesta de valor de Mercadona, que sigue apostando por la cercanía y la accesibilidad para todos sus clientes.

Mercadona sigue creciendo en nuestro país

El 5 de septiembre, la sección 'Listo para Comer' estará disponible en el Paseo de los Melancólicos en Madrid. Al día siguiente, el 6 de septiembre, será el turno de la calle Alonso Cano en Alacant/Alicante. Y el 10 de septiembre, los vecinos de Tres Cantos en Madrid también podrán disfrutar de esta oferta.

Mercadona también ha planeado aperturas estratégicas en ciudades clave como València y Córdoba. El 11 de septiembre, la sección 'Listo para Comer' llegará a dos ubicaciones en Valencia: Avenida Blasco Ibáñez y C/ Pintor Maella. El 12 de septiembre, los clientes de Córdoba podrán disfrutar de esta comodidad en la calle Santa Rosa.

La expansión no se detiene ahí, pues el 13 de septiembre la sección abrirá en Jaén, concretamente en Avenida Andalucía, y también en la Ctra. Bailén – Motril de Jaén el 16 de septiembre. Sevilla se sumará a la lista el 23 de septiembre con aperturas en Avenida de la Revoltosa, C/ Cardenal Ilundain, y Avenida de las Universidades en Dos Hermanas.

El mes de septiembre finalizará con nuevas aperturas en Las Rozas de Madrid, Sabadell (Barcelona), y Santiago de Compostela. Mercadona busca estar presente en los puntos más estratégicos, no solo en las grandes ciudades, sino también en áreas donde el flujo de turistas y residentes demandan soluciones prácticas y rápidas.