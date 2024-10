El sabroso dulce de Mercadona que no te esperas encontrar en estas fechas del año

A unos meses de Navidad, Mercadona se adelanta y pone a disposición de sus clientes uno de sus productos más emblemáticos: el roscón de reyes. Este tradicional postre que acompaña a muchas familias el Día de Reyes ya está disponible en las tiendas de la cadena en su versión pequeña, rellena de nata y congelada. Se trata de una opción ideal para quienes no desean esperar al último minuto para asegurarse de tener este clásico en la mesa.

La comodidad del formato congelado

El roscón de reyes de Mercadona, aunque de tamaño reducido, mantiene la esencia y el sabor tradicional que tanto gusta a los consumidores. A pesar de su pequeño formato, no renuncia a la nata cremosa y esponjosa en su interior, haciendo que sea perfecto para disfrutar en familia o con amigos durante las celebraciones. Su formato congelado es una ventaja, ya que puedes tenerlo siempre listo en casa y descongelarlo cuando lo necesites, sin preocuparte por la frescura.

El formato congelado permite conservar este delicioso postre por más tiempo, y al mismo tiempo disfrutarlo con la misma frescura y sabor que recién hecho. Mercadona ha optado por esta versión para facilitar la logística de su distribución y garantizar que cualquier cliente pueda disfrutar de este producto en las semanas previas a las fiestas. Además, el tamaño pequeño del roscón facilita que no sea necesario tener grandes cantidades si solo se necesita una porción más reducida para la familia.

Una vez que lo quieras comer, simplemente tendrás que sacarlo del congelador y esperar a que coja temperatura ambiente. Depende de la prisa que tengas, podrás hacer este paso en la nevera o en la encimera de tu cocina. Una vez atemperado, estará perfecto para su consumo.

Un dulce que también puede comerse ahora

Su receta sigue manteniendo la base de las tradiciones de la repostería navideña. Pero el roscón de reyes de Mercadona es también una opción y práctica para no preocuparse por encargos o largas esperas. Como es habitual, está decorado por encima, en este caso con almendras y azúcar.

Este roscón de reyes relleno de nata está disponible en Mercadona en un formato de 200 gramos. El precio, más que accesible, es de 4,50 euros por caja, una opción perfecta para aquellos que desean disfrutar de un trocito de Navidad sin hacer grandes gastos. Con este roscón, Mercadona reafirma su compromiso de ofrecer productos de calidad a precios competitivos, permitiendo a sus clientes disfrutar de los clásicos navideños de una manera cómoda y accesible.

Puede que no sea época de ello, pero no quita que sea uno de los dulces que más gusta. Basta con ver el éxito que tiene cuando llega su época. Así que, ¿por qué no comerlo en estos momentos?

