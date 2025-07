Un restaurante de España recibe la crítica de un cliente más surrealista vista nunca

Un tuit publicado por soycamarero ha desatado una nueva polémica en el sector de la hostelería. En esta ocasión, un cliente expresó su molestia por la ausencia de una luna llena durante su visita a un restaurante. El intercambio de mensajes entre el local y el cliente se ha viralizado rápidamente en las redes.

La queja comenzó cuando el cliente, que había visto fotos promocionales del restaurante, se percató de que en esas imágenes aparecía una cena al aire libre con una luna llena brillante. Según su relato, la noche en que visitó el establecimiento no había luna llena y eso le resultó decepcionante.

“En las imágenes que has enviado, salen parejas en un entorno idílico, con una luna llena”, comenzó el cliente en un mensaje al camarero. Luego añadió que cuando fue al restaurante, la luna estaba muy baja y no era como la de las fotos.

El restaurador, sorprendido por el reclamo, le explicó que no pueden controlar la luna ni sus fases. “La luna gira en primaria y no depende de nuestro pequeño negocio”, respondió. Sin embargo, el cliente no cedió y siguió insistiendo en que el restaurante debería advertir si no habrá luna llena.

La conversación continuó con el cliente sugiriendo que el restaurante solo abriera en noches de luna llena o que lo indicara en un cartel. “Entonces, abrid solo las noches de luna llena y el resto cerrado”, comentó. También sugirió que se avisara a los clientes que no siempre habrá luna llena para evitar engaños.

El restaurador no se lo cree

Ya algo cansado, le pregunto si le estaba vacilando. Sin embargo, el cliente siguió a lo suyo: “Cuando recibas mi hoja de reclamaciones, ya verás si vacilo o no”. .

Este tipo de situaciones no son raras para @soycamarero, una cuenta de Twitter que comparte quejas extrañas y poco razonables de clientes hacia los camareros y otros trabajadores de la hostelería. En este caso, la queja sobre la luna llena se une a una larga lista de demandas inusuales.

Muchos usuarios en redes sociales se sorprendieron ante la queja del cliente, pero también mostraron simpatía por el camarero. Los comentarios fueron de incredulidad y humor, destacando lo absurdo de la situación. Sin embargo, no es la primera vez que un cliente pide cosas que parecen fuera de lugar. Desde reclamaciones sobre el clima hasta exigencias imposibles sobre la comida, los camareros a menudo tienen que lidiar con situaciones inesperadas.

El caso de la luna llena resalta las expectativas irreales de algunos clientes, que a veces esperan más de lo que es posible. A pesar de todo, los trabajadores del sector deben mantener la calma y dar lo mejor de sí mismos ante demandas poco razonables.

La queja sobre la luna llena es solo un ejemplo más de lo que los camareros enfrentan todos los días. En muchos casos, el trabajo no solo consiste en atender a los clientes, sino también en gestionar sus expectativas a veces desmesuradas. Sin embargo, los camareros continúan demostrando paciencia y profesionalismo en circunstancias muy difíciles.