Gran mazazo de esta famosa cadena de supermercados: cierres y más de 500 despidos

En el mundo del retail, las decisiones estratégicas pueden tener un impacto profundo. Y no solo en las empresas, sino también en los trabajadores y las comunidades en las que operan. Muchas veces, estas decisiones no son fáciles, pero no hay otra salida.

Recientemente, una importante cadena de supermercados en España ha tomado una decisión que cambiará el panorama comercial en varias regiones del país. Se trata de Alcampo, una de las cadenas de supermercados más conocidas en España, la cual ha anunciado una profunda reestructuración en su red comercial.

Alcampo ya ha confirmado cierres definitivos en varias regiones de España

La famosa cadena de supermercados ya ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Esta medida afectará directamente a más de 600 trabajadores, con cierres de tiendas y ajustes de plantilla en varias regiones del país.

El ERE contempla el cierre de 16 supermercados en seis comunidades autónomas y un total de 565 despidos. La Comunidad de Madrid será la más afectada, con siete cierres en la capital. Otros establecimientos se cerrarán en Castilla y León, Galicia, Navarra y el País Vasco. En total, 196 personas perderán su empleo debido a estos cierres definitivos.

Los cierres se distribuirán en diferentes ciudades, siendo Burgos, León, Zamora y La Coruña algunas de las más afectadas. Este proceso no solo afectará a los trabajadores de las tiendas cerradas, sino también a las comunidades locales. Y es que este adiós supone la pérdida de puestos de trabajo y de actividad comercial.

También habrá ajustes de plantilla en 127 establecimientos

Además de los cierres, el ERE también incluye ajustes de plantilla en 127 supermercados más y, en total, más de 400 trabajadores se verán afectados. El mayor impacto se producirá en Aragón, donde se recortarán 36 puestos en Zaragoza y otras localidades. En Castilla y León y Madrid también habrá recortes en varios establecimientos.

Estas medidas responden a la necesidad de optimizar la estructura comercial de Alcampo. Las tiendas que no se cerrarán, pero que experimentarán ajustes, deberán adaptarse a una nueva organización para mantenerse competitivas.

A pesar de la magnitud de la reestructuración, Alcampo ha implementado varias medidas de apoyo para sus empleados. La compañía ha acordado la reconversión de cinco supermercados al formato ‘7d7’, lo que garantizará que estos establecimientos sigan abiertos todos los días. Esto permitirá reubicar a parte de los trabajadores afectados.

Además, Alcampo también ofrecerá compensaciones económicas para aquellos que acepten reducir su jornada laboral. Se otorgará hasta 3.000 euros en un pago único, a distribuir a lo largo de 12 meses. También se ha creado una bolsa de empleo con 35 nuevos puestos de trabajo.

Habrá indemnizaciones y los programas de recolocación externa ya están en marcha

El acuerdo también ha establecido unas indemnizaciones para aquellos empleados que finalmente se vean afectados por la reducción de personal. Las compensaciones se fijarán en 35 días por año trabajado, con un tope de 20 mensualidades. Por otro lado, los trabajadores mayores de 63 años, las indemnizaciones serán de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

Además de las indemnizaciones, se ofrecerá un programa de recolocación externa. El cual está gestionado por una empresa especializada, que brindará soporte durante 12 meses, ampliables hasta 18 meses en ciertos casos. Esto tiene como objetivo ayudar a los empleados a encontrar nuevos puestos de trabajo, lo que disminuirá el impacto económico y emocional de la reestructuración.

Con esta reestructuración, Alcampo se suma a una ola de ajustes que está teniendo lugar en todo el sector, lo que augura más cambios en los próximos años. Sin embargo, el impacto sobre el empleo y el comercio local será significativo.