La nutricionista Beatriz Robles cuenta la verdad sobre el chocolate puro: 'No es…'

La dietista-nutricionista y profesora de la Universidad Isabel I, Beatriz Robles, ha generado debate al desmentir varios mitos sobre el chocolate puro. En su intervención, Robles desmontó creencias que hacen del chocolate una opción aparentemente saludable. Según ella, es importante separar la realidad de las suposiciones que han contribuido a su fama.

Los mitos que no debes creer del chocolate

Beatriz Robles explica que, aunque el chocolate contiene flavanoles, compuestos presentes en el cacao con potenciales beneficios antioxidantes, no es suficiente para clasificarlo como saludable. Estos flavanoles están acompañados de un alto contenido en grasas saturadas, lo que reduce considerablemente sus supuestos beneficios. Además, la cantidad de flavanoles que realmente se encuentra en los productos de chocolate es muy baja, algo que la mayoría de los consumidores desconoce.

El porcentaje de cacao es otro punto que Beatriz Robles aclara. Muchas personas asumen que un mayor porcentaje de cacao en el chocolate lo hace automáticamente más beneficioso.

Sin embargo, la nutricionista señala que aunque un porcentaje más alto puede hacerlo “menos insano”, no significa que sea bueno para la salud. Un chocolate con 85% de cacao no es nutricionalmente beneficioso, pero puede ser menos perjudicial si se consume con moderación.

El color del chocolate también ha sido motivo de malentendidos. Robles advierte que no debemos guiarnos por su tonalidad oscura como un indicador de calidad o contenido de cacao. Hay chocolates con colores intensos que apenas alcanzan el 45% de cacao, mientras que otros más claros pueden tener una mayor pureza.

Otro mito común es la supuesta relación entre el chocolate y la pérdida de peso. La idea de que una onza diaria puede ayudar a adelgazar no tiene base científica, asegura Robles.

Más bien, el chocolate es un alimento calórico que debe ser consumido con mucha cautela. La clave para una dieta equilibrada radica en priorizar alimentos frescos y de calidad, no en depender de productos procesados, por muy “puros” que sean.

Por último, la relación entre chocolate y felicidad no es tan sencilla como parece. Aunque el chocolate puede estimular temporalmente el sistema de recompensa del cerebro, no se traduce en un bienestar duradero. Según Robles, es importante disfrutar del chocolate como un capricho ocasional y no verlo como una fuente de beneficios emocionales o físicos.