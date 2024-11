No solo las pechugas de pollo: los otros 3 productos que no deberías comprar en Lidl

Recientemente, un tema ha levantado bastante polvo en las redes sociales: el descubrimiento de que el 98% de las pechugas de pollo de Lidl presentan una patología llamada estrías blancas. Aunque no representan un peligro para la salud, estas estrías afectan el valor nutricional del pollo, reduciendo su contenido de proteínas y grasas saludables. Este hallazgo ha llevado a muchas personas a reconsiderar sus compras en Lidl y a surgir nuevas recomendaciones sobre otros productos que podrían no ser la mejor opción.

Los 3 productos que recomiendan no comprar en Lidl

La usuaria de TikTok @evamarr, ha compartido su opinión sobre otros tres productos de Lidl que, según ella, deberíamos evitar. Además del pollo, también menciona la tortilla de patatas precocinada, el jamón y el pavo de marca propia, y las pizzas congeladas. ¿Por qué deberíamos pensarlo dos veces antes de llenar el carrito con estos productos? Te lo contamos.

La tortilla de patatas precocinada de Lidl es una de esas opciones rápidas y fáciles que, a primera vista, parece una buena elección. Sin embargo, los expertos sugieren que no es tan saludable como podría parecer. De hecho, @evamarr, asegura que, pese a no ser un producto que el encante, prefiere las de Mercadona.

El jamón y el pavo de marca propia de Lidl también han estado en el ojo del huracán. Aunque son bastante populares por su bajo precio, no son siempre la mejor elección en términos de calidad nutricional. “No me gustan nada, no los volvería a comprar”.

Por último, las pizzas congeladas de Lidl, aunque son una opción tentadora por lo prácticas que son, también tienen sus puntos negativos. Aunque pueden satisfacer el hambre en un abrir y cerrar de ojos, no son la opción, según la usuaria de TikTok. “Creo que es un gusto personal, pero la verdad es que por el precio que tienen las puedes encontrar de mejor calidad en otros supermercados”, explicaba en un video @evamarr.

Y es que Lidl ofrece productos de calidad a precios competitivos, pero no todos sus productos son iguales en cuanto a valor nutricional. Si cuidas tu salud, lo mejor es optar por alternativas frescas y naturales siempre que sea posible.