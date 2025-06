Mercadona trae de vuelta el manjar de 2 euros que tiene como loca a toda España

Mercadona vuelve a hacer de las suyas con un producto que parece sencillo, pero que desata pasiones cada vez que aparece. No es nuevo, pero cada vez que vuelve se convierte en un visto y no visto. Lo ves en Mercadona por la mañana y por la tarde ya no queda ni uno en la estantería.

Cuando Mercadona lo repone, empieza la locura entre quienes saben que esto no dura mucho a la venta. No ocupa mucho espacio, pero su efecto es inmediato en las cestas y en las sobremesas. Mercadona lo tiene claro: menos es más cuando el sabor hace todo el trabajo.

El regreso más esperado para los fans del picoteo de siempre

Una de las últimas incorporaciones de Mercadona es un aperitivo que mezcla tradición, sencillez y sabor en cada bocado. Vuelve a las neveras tras un tiempo sin verse en tienda. Y lo hace con la misma receta de siempre.

Estas banderillas están formadas por aceituna, guindilla y anchoa, y se presentan en aceite de girasol. Mercadona recupera así uno de sus productos estrella para los amantes del aperitivo. Un clásico del norte que triunfa en todo el país.

Cada envase de este producto de Mercadona contiene cuatro unidades ya listas para consumir en cualquier momento. Se trata de una solución rápida, sabrosa y muy práctica para compartir. Solo hay que abrir y servir, sin complicaciones.

El producto está pensado para quienes buscan un picoteo auténtico sin pasar tiempo en la cocina. Mercadona lo incluye en su sección de refrigerados, siempre visible en sus lineales. El formato es cómodo, ligero y fácil de transportar.

Gildas Mercadona: el sabor clásico que nunca falla

Las gildas de Mercadona vuelven con su combinación infalible de aceituna verde, guindilla picante y anchoa en aceite. Son de la marca Hacendado, habitual en productos de este tipo. Vienen listas para comer, sin necesidad de preparaciones extra.

Mercadona ofrece estas gildas por un precio de 2,30 euros el envase, lo que supone menos de 60 céntimos por unidad. Es una opción económica comparada con las gildas de bar. Su precio las convierte en un producto muy accesible.

Las gildas Mercadona están elaboradas por la empresa Francisco Gil Comes S.L.U., ubicada en Vinarós. El contenido incluye un 40 % de aceite de girasol y un 27,6 % de aceitunas con pasta de anchoa. Además, llevan guindillas y anchoas fileteadas en su justa proporción.

Con 43 kcal por unidad, las gildas Mercadona son una opción ligera y sabrosa para quienes siguen dietas bajas en hidratos. Apenas tienen carbohidratos y sí algo de grasa y proteína. Esto las convierte en un snack ideal para distintos tipos de dieta.

