Mercadona ya lo ha comunicado y pone a Druni contra las cuerdas: rostro perfecto

Mercadona vuelve a hacer ruido en su sección de cuidado facial con algo que parece simple, pero no lo es. Lo ves en el estante y no llama mucho la atención, pero tiene algo que engancha. Tiene ese punto que hace que quien lo prueba lo quiera llevar siempre encima, como si fuera un básico de toda la vida.

Lo nuevo de Mercadona no ocupa mucho espacio, no huele fuerte y no mancha, pero marca la diferencia. Está pensado para el rostro, aunque su efecto se nota incluso antes de mirarte al espejo. No es caro, no pesa y no necesita instrucciones complicadas, solo un sitio fijo en el bolso o en el baño.

El nuevo básico que ha aterrizado en los estantes de Mercadona

No todos los productos del lineal de belleza consiguen hacerse un hueco tan rápido como este. La última incorporación en Mercadona ha llegado sin hacer ruido, pero está conquistando muchos neceseres. No solo es cómoda de usar, sino que también aporta algo que muchas pieles agradecen en el día a día.

Estamos hablando de la bruma facial Mist Posidonia con colágeno, que forma parte de la gama Facial Clean de Deliplus. Su fórmula está diseñada para cuidar, refrescar y dar un extra de hidratación sin esfuerzo. Mercadona ha apostado por algo ligero, práctico y apto para todo tipo de piel, sin complicarse.

Se trata de un spray enriquecido con colágeno, vitamina E y niacinamida, tres activos que están muy presentes en la cosmética facial actual. Estos ingredientes ayudan a mejorar la elasticidad, proteger frente al estrés oxidativo e iluminar el rostro. Además, deja la piel con un acabado sedoso, suave y sin sensación pegajosa.

El envase de la Mist Posidonia contiene 100 ml y se vende por solo 3,50 euros, un precio que la hace bastante accesible. Esto la convierte en una opción muy competitiva dentro del segmento low cost de brumas hidratantes. No tiene rival directo en el supermercado, y su formato lo hace ideal para llevar a todas partes.

Así es como se usa esta bruma facial de Mercadona

El modo de uso es tan sencillo que cualquiera puede incorporarla a su rutina sin pensarlo demasiado. Solo hay que agitar el bote, cerrar los ojos y pulverizar a unos 20 centímetros del rostro limpio. Es importante mantener la boca cerrada y presionar el difusor completamente para un buen efecto.

Lo interesante de la Mist Posidonia con colágeno es que puede usarse de varias formas a lo largo del día. Funciona bien como primer paso antes del maquillaje o como fijador después de aplicarlo todo. También puede ser útil para refrescar la piel tras horas frente al ordenador o en ambientes secos.

Otro punto a favor es que no contiene alcohol ni perfumes invasivos, algo que se agradece bastante. La fórmula es ligera, no deja residuos y no irrita ni siquiera en pieles más sensibles o reactivas. Eso sí, conviene evitar siempre el contacto directo con los ojos para prevenir molestias.

Por ese precio y con esos ingredientes, no extraña que muchas ya la estén incorporando a su rutina diaria. No es un tratamiento antiedad milagroso, pero sí un gesto que suma hidratación y confort con cada uso. Y eso, cuando hablamos de cosmética del día a día, ya es mucho más de lo que ofrecen otros productos.

