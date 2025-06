Mercadona tiene el plato perfecto contra el calor: rápido, fresco y listo para llevar

Cuando el calor aprieta, lo último que apetece es cocinar, y ahí es donde Mercadona marca la diferencia. Su propuesta más veraniega lo tiene todo: frescura, sabor y cero complicaciones. Mercadona lo sabe y por eso mantiene en sus lineales algo que ya es un básico del verano.

No es una novedad, pero en verano vuelve a estar en boca de todos porque lo tiene todo para gustar. Mercadona apuesta por lo práctico sin renunciar a los ingredientes que se agradecen con estas temperaturas. Ligera, equilibrada y muy completa, es de lo más versátil que ofrece Mercadona en refrigerados.

La ensalada de Mercadona que lo tiene todo

Mercadona tiene una de esas opciones que te salvan el día sin complicaciones ni pérdida de tiempo. Se trata de su ensalada de pollo, queso y frutos secos, lista para comer y muy completa. Viene en un bol de 250 gramos que puedes llevar donde quieras y comer directamente.

Esta ensalada combina ingredientes sabrosos y nutritivos sin descuidar el sabor ni la frescura. Lleva pollo asado en tiras, queso fresco, lechuga verde, lechuga roja y brotes de espinaca tiernos. Además, añade tomate cherry, mezcla de frutos secos y fruta desecada para un contraste perfecto.

El aliño viene por separado y es muy sencillo pero sabroso: aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Así cada uno puede decidir si aliñarla toda o solo una parte, según el gusto personal. No necesitas añadir nada más, está lista para comer en cualquier momento.

Su precio es de 4 euros, lo que la convierte en una opción asequible para el día a día. Ideal para quienes buscan comer algo saludable sin invertir tiempo en cocinar ni gastar demasiado. Está disponible en la sección de refrigerados de Mercadona, junto al resto de platos listos.

Fácil de llevar y perfecta para verano

Uno de sus puntos fuertes es lo cómoda que resulta para llevarla a la playa, a la piscina o a la oficina. El bol se transporta fácilmente en una mochila o bolsa isotérmica, sin riesgo de derrames. Si tienes una neverita a mano, la experiencia es aún más cómoda y práctica.

La ensalada aguanta bien durante varias horas en frío y se mantiene fresca hasta el momento de comer. Gracias a la fruta desecada y los frutos secos, aporta ese toque dulce y crujiente que sorprende. No es una mezcla pesada ni empalagosa, sino equilibrada y ligera.

Los brotes de espinaca y las lechugas dan un frescor que se agradece cuando el calor aprieta. La combinación con el pollo asado y el queso fresco convierte la ensalada en una comida completa. Todo tiene un sabor suave, pero con presencia, que no cansa ni empalaga.

Mercadona no presenta este producto como una novedad, pero sigue siendo uno de los más versátiles. Ideal para quienes no tienen tiempo, no quieren complicarse o simplemente buscan algo fácil y rico. Está claro que no hay excusa para no comer bien, incluso cuando el calor no da tregua.

