Despídete de Lidl: Acaba de llegar a Mercadona el producto que cambiará tus meriendas

En Mercadona, siempre nos sorprenden con novedades que transforman nuestras meriendas y cenas. Este nuevo lanzamiento no es la excepción y promete ser un cambio de juego en tus comidas cotidianas. Con un toque único, esta crema está llamada a ser un imprescindible en tu despensa.

Las estanterías de Mercadona se llenan de opciones que enriquecen nuestras comidas sin complicaciones. Este producto tiene todo lo que buscas: sabor, versatilidad y la garantía de calidad que siempre ofrece la cadena. Prepárate para descubrirlo.

La nueva propuesta en Mercadona: algo poco común

En algunas tiendas de Mercadona, ha llegado una nueva crema de untar que no pasa desapercibida. Está elaborada por la marca Iberitos, que ya tiene un nombre en el mercado de las cremas para untar. Este producto se presenta en una lata de 250 gramos, ideal para quienes buscan algo diferente para acompañar su pan.

Con un sabor suave y una textura cremosa, esta crema puede ser un básico para las meriendas o los desayunos de muchos. Es una alternativa interesante a las cremas más tradicionales que suelen estar disponibles en las estanterías. Además, su versatilidad la convierte en un ingrediente perfecto para una gran variedad de recetas fáciles y rápidas.

Lo que destaca de este producto es su sabor y la calidad de los ingredientes. En Mercadona se ofrece a un precio muy asequible, lo que la convierte en una opción ideal para muchos consumidores que no quieren renunciar a calidad y sabor. Y no solo es económica, también está pensada para todos los públicos, ya que no contiene gluten, lo que la hace apta para más personas.

Este tipo de lanzamientos es cada vez más frecuente en Mercadona, que continúa ampliando su gama de productos innovadores. A diferencia de otras marcas que a veces se enfocan solo en lo básico, Iberitos ofrece una propuesta un poco más diferente. De hecho, su crema de jamón york ha llamado la atención por su sabor único que sorprende tanto a grandes como a pequeños.

Lo que debes saber: precio, usos y conservación

La crema de untar de jamón york de Iberitos está disponible por 2,40 euros en las tiendas de Mercadona. En cuanto a su conservación, es importante tener en cuenta que el producto no requiere refrigeración hasta su apertura. Una vez abierto, se recomienda mantenerlo en el frigorífico y consumir en un plazo de tres días para garantizar su sabor y frescura.

Respecto a sus aplicaciones, esta crema no solo es ideal para untar en pan o tostadas. También puede usarse como base para aperitivos o rellenos de bocadillos, algo que hace que se convierta en una opción práctica. Desde la merienda hasta una cena ligera, esta crema es perfecta para añadir un toque de sabor a tus platos de manera rápida.

La versatilidad es una de las características que mejor define a este producto. Además de ser un excelente complemento para panes y galletas saladas, se puede añadir a ensaladas o utilizar como un dip para vegetales. Así, se adapta a una gran cantidad de situaciones, desde una comida improvisada hasta un evento con amigos.

Finalmente, hay que destacar la facilidad con la que se puede incorporar esta crema en la dieta diaria. Mercadona, al ofrecerla a un precio razonable, hace que muchos puedan disfrutar de un producto delicioso sin tener que recurrir a opciones más caras. Si estás buscando una forma rápida de enriquecer tus comidas, esta crema de jamón york es una opción que merece ser considerada.

Precios y ofertas actualizados el día 30/06/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios