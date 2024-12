El mejor roscón de Reyes de toda Cataluña se hace en Tarragona

En las fiestas navideñas, uno de los dulces más esperados es, sin duda, el roscón de Reyes. Cada año, pasteleros de toda Cataluña se esfuerzan por ofrecer la mejor versión de este clásico, pero este 2024, un roscón ha conseguido destacar por encima del resto. Este manjar se elabora en Tarragona, donde una pastelería se ha coronado como la mejor en la categoría de roscón clásico.

El miércoles se celebró la quinta edición del concurso El Mejor Roscón de Reyes de Cataluña, donde se premiaron los mejores roscones de la región. El veredicto dejó claro que el roscón de la pastelería Passions, l'origen del pa es el mejor. Esta pastelería, con su principal sede en Calafell y otras en El Vendrell y Vilanova y la Geltrú, es conocida por su dedicación a la calidad y tradición.

Ingredientes que marcan la diferencia

El roscón de Reyes clásico que ha ganado el certamen se caracteriza por su perfecta combinación de ingredientes, siguiendo los requisitos establecidos por el concurso. Entre los componentes obligatorios se incluyen el mazapán, la cereza y la naranja confitada, además de la harina de trigo, azúcar, leche, levadura, mantequilla y agua de azahar. Estos ingredientes deben estar presentes en el roscón, con un peso final entre 500 y 700 gramos y una forma redonda.

Los maestros pasteleros de Passions han logrado darle un toque único, que no solo destaca por su sabor, sino también por su textura y el aroma que desprende al ser horneado. A pesar de seguir una receta tradicional, han logrado sorprender al jurado con la excelencia de su elaboración artesanal.

En este concurso, el roscón clásico debe cumplir con unos requisitos estrictos, como su peso, que debe estar entre los 500 y 700 gramos. Además su forma debe ser redonda, y debe contener los ingredientes mencionados anteriormente, aunque los pasteleros pueden añadir toques personales, como ralladura de limón.

El proceso detrás de un roscón ganador

El éxito de este roscón no es casualidad. Detrás de él, hay un proceso minucioso que asegura que cada detalle cuente. Desde la elección de los ingredientes hasta el amasado y el horneado, todo se realiza con gran cuidado.

Aleix Solà y Miriam Esplugas, los pasteleros responsables de la receta ganadora, han invertido años de trabajo y dedicación para perfeccionar su técnica. La receta, basada en la tradición, es elaborada de manera artesanal, lo que le otorga ese toque especial que ha conquistado al jurado.

El día de la entrega del premio, los ganadores no pudieron ocultar su felicidad y agradecieron a todos los que han confiado en su trabajo. Con este reconocimiento, no solo colocan a Tarragona en el mapa de la pastelería catalana, sino que también reafirman su compromiso con la calidad y la tradición en cada roscón. Y si no quieres esperar al próximo concurso, puedes comprar su "roscón mágico" en cualquiera de sus tiendas.