La DANA que azotó la Comunidad Valenciana dejó miles de víctimas. En el municipio de Catarroja, María Melguizo, una mujer de 45 años, perdió todo en la inundación. Su clínica dental fue destruida y su vida cambió de forma irreversible.

Juan Roig se vuelca con los afectados de la DANA

María, como muchos afectados por la tormenta, ha denunciado la falta de apoyo por parte de las instituciones públicas. A pesar de las promesas de ayudas, pocos resultados tangibles han llegado.

“La única ayuda que he recibido ha sido la de Juan Roig”, explica María. El presidente de Mercadona se adelantó a la crisis y ofreció apoyo a los afectados, incluyendo préstamos y donaciones.

Sin embargo, las dificultades de María no se han solucionado. Aunque recibió un préstamo de 80.000 euros con la casa de su padre en Madrid como aval, María no puede acceder a la moratoria hipotecaria.

La razón: el inmueble está fuera de la zona afectada por la DANA. Esto la deja en una situación aún más desesperada. “Solo tengo 1.000 euros en mi cuenta y mi marido está en paro”, confiesa entre lágrimas.

La clínica dental de María quedó arrasada por el agua. No solo perdió su fuente de ingresos, sino también la esperanza de poder reconstruir su vida.

El préstamo recibido no ha sido suficiente para afrontar todos los gastos, y las ayudas del gobierno siguen siendo inexistentes. “Ya no tengo fuerzas para seguir adelante. He perdido todo lo que tenía”, dice con tristeza.

María no es la única. Muchos afectados por la DANA se sienten abandonados por las autoridades. Aunque empresas como Mercadona han ofrecido apoyo financiero y logístico, la respuesta del gobierno ha sido muy limitada.

Juan Roig ha sido uno de los pocos que ha reaccionado con rapidez, destinando recursos a sus empleados y a otros afectados. Sin embargo, la ayuda no ha llegado a todos de manera igualitaria.

La situación de María refleja la frustración de muchos valencianos que aún esperan respuestas concretas de las administraciones. Mientras las instituciones continúan anunciando medidas, los afectados, como María, siguen luchando por sobrevivir. Las promesas de ayudas parecen quedar en palabras vacías para quienes lo han perdido todo.

La experiencia de María es un ejemplo claro de cómo la falta de apoyo adecuado puede hacer que las víctimas de desastres naturales se enfrenten a una recuperación aún más difícil. Sin recursos, sin trabajo y sin una vivienda segura, la situación de María es desesperante. Y, lamentablemente, parece que no es un caso aislado.