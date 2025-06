Lidl se saca de la manga el invento más útil para el verano por menos de 10 euros

Lidl vuelve a destacar con uno de esos inventos que nadie pide, pero todo el mundo acaba usando sin parar. Es barato, ocupa poco y soluciona, en segundos, lo que suele dar pereza resolver. Hay quien ya no entiende el verano sin este pequeño gran hallazgo escondido entre los básicos de Lidl.

No tiene cables, no hace ruido y no necesita más explicación que un vistazo rápido a lo que puede hacer. Lidl lo ha colocado en su catálogo sin hacer mucho ruido, pero está ganando protagonismo. Y no es casualidad: en cuestión de utilidad, este producto está muy por encima de su precio.

Un básico de Lidl que no falla para preparar bebidas frías y granizados en casa

En el catálogo online de Lidl hay un producto que cumple con todo lo que se le puede pedir a un pequeño electrodoméstico de verano. Es compacto, práctico, fácil de usar y cuesta menos de lo que vale una ronda en cualquier terraza. Se trata de una picadora de hielo manual que convierte cubitos en granizado en cuestión de segundos.

Su uso es tan sencillo que no requiere enchufe, solo girar una manivela y dejar que las cuchillas hagan su trabajo. Tiene cuatro cuchillas de acero inoxidable que resisten el uso continuado sin perder filo. Y al no tener partes eléctricas, no hay riesgo de fallos técnicos ni sobrecalentamientos.

El cuerpo del aparato está libre de BPA, un detalle importante para quienes se fijan en los materiales de sus utensilios de cocina. La tapa y la base están hechas de plástico resistente, que no se deforma con el uso ni transmite olores. Además, al ser de tamaño reducido, se puede guardar en cualquier armario o llevar fuera de casa.

Con una capacidad de un litro, da de sobra para preparar varios vasos de granizado o una ronda de cócteles para un grupo pequeño. Es útil tanto para bebidas infantiles como para preparar margaritas o mojitos. En cuestión de minutos, se convierte en el aliado ideal para cualquier sobremesa de verano.

Lidl recupera uno de sus productos estrella a precio de ganga

No es una novedad, ni una edición limitada, ni un lanzamiento de temporada. Esta picadora ya ha estado disponible otras veces y Lidl ha decidido mantenerla en su catálogo online de forma continua. La puedes encontrar en su web por 9,99 euros, con entrega a domicilio y sin necesidad de buscar en tienda.

En verano, tener hielo picado a mano marca la diferencia entre una bebida normal y una experiencia más elaborada. Con esta picadora no se necesita fuerza ni experiencia, solo ganas de refrescar el día. Ideal para quienes buscan cosas prácticas, sin complicaciones y que no acaben acumulando polvo en una estantería.

Su diseño minimalista y funcional encaja con cualquier cocina, terraza o segunda residencia. Además, al no requerir electricidad, es perfecta para usarla en exteriores o durante un pícnic. El mantenimiento también es sencillo: basta con limpiarla a mano con agua tibia y secarla bien.

Es uno de esos productos que no prometen más de lo que dan, pero cumplen con nota en lo que importa. Y aunque no sea el más llamativo del catálogo, es probablemente uno de los más útiles para quienes disfrutan del verano a su manera. Con Lidl, lo básico también puede ser inteligente.

