Adiós sombrillas: Lidl promete arrasar con la novedad que te protege del calor

Lidl tiene algo que se pliega, se despliega, no pesa y cabe en cualquier rincón sin ocupar casi espacio. Sirve para sol, viento y hasta para momentos tranquilos con los más peques. Lo ves y ya sabes que solo a Lidl se le podía ocurrir algo tan práctico, simple y útil para el verano.

En Lidl hay un artículo tan ligero, compacto y funcional que parece hecho para desaparecer cuando no se usa. Te salva en pleno calor y se monta más rápido que una sombrilla volando. Lidl no vende humo: esto existe, funciona, y quien lo prueba no quiere irse de casa sin él.

Fácil de montar, divertido y muy útil

Lidl ofrece un accesorio perfecto para quienes buscan sombra y protección en la playa o el jardín sin complicarse. Se trata de un paraviento infantil que se despliega en cuestión de segundos. Su montaje no requiere herramientas ni conocimientos previos, solo tirarlo al aire y dejar que se forme solo.

El modelo más llamativo es el de diseño Tiburón, pensado para divertir y proteger a los más pequeños del sol y el viento. Tiene forma de tiburón azul con aletas y cresta, muy visual y alegre. Además de práctico, convierte la experiencia en algo más lúdico y atractivo para los niños.

Este paraviento autodesplegable de Lidl tiene unas medidas aproximadas de 120 cm de ancho, 60 cm de alto y 120 cm de largo. El espacio es perfecto para niños o para guardar objetos sin exponerlos al sol. Su tamaño compacto permite llevarlo fácilmente a cualquier destino veraniego.

Está fabricado con materiales resistentes y ligeros como poliéster, fibra de vidrio y plástico. La estructura es sólida pero flexible, adaptándose bien al terreno. Incluye bolsa de transporte, piquetas y un manual para facilitar su uso desde el primer día.

Un producto imprescindible para los niños al aire libre

El techo del paraviento Tiburón de Lidl cuenta con un revestimiento repelente al agua que lo hace aún más versátil. Ofrece resguardo ante el viento, el sol fuerte e incluso una lluvia ligera. Esto lo convierte en una opción ideal para cualquier clima veraniego inesperado.

Este diseño está especialmente pensado para familias con niños que desean darles un espacio divertido y protegido. El tiburón no solo decora, también ayuda a que los más pequeños se sientan cómodos. Les proporciona su propio rincón seguro donde jugar, leer o descansar.

Su sistema de plegado también es muy sencillo, lo que facilita su transporte y almacenaje sin esfuerzo. Una vez recogido, cabe en cualquier maletero o mochila grande. Su ligereza lo convierte en una buena elección para no ir cargado.

El paraviento Tiburón está a la venta en la web oficial de Lidl por solo 9,99 euros. Por ese precio, ofrece una excelente relación entre utilidad, diseño y durabilidad. Es un accesorio asequible que mejora cualquier plan al aire libre en familia.

