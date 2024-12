Jarro de agua fría a Mercadona: Lidl suelta la bomba y le planta cara

La competencia en el mundo de los supermercados siempre está al rojo vivo, y parece que ahora se avecina una dura competencia. La cadena Lidl prepara un movimiento que no pasará desapercibido en Córdoba. Su objetivo: plantar cara directamente a Mercadona, y lo hará en un lugar estratégico.

El anuncio ya ha empezado a dar que hablar, y no es para menos. Una nueva tienda está en camino, y lo que llama la atención no es solo la apertura, sino su localización. Lidl no se anda con rodeos y parece querer marcar territorio frente a uno de los pesos pesados del sector.

Un Lidl justo enfrente del Mercadona

El lugar elegido no podría ser más claro: la avenida de la Arruzafa, en una de las zonas con mayor poder adquisitivo de Córdoba. La marca alemana ha solicitado los permisos necesarios para construir un supermercado con un gran parking en los números 29, 33 y 35, justo enfrente del Mercadona de la misma avenida. Este paso es parte del proceso administrativo que ya está en marcha, con la solicitud de calificación ambiental ante la Gerencia de Urbanismo.

Esta tienda Lidl será la quinta en la capital, uniéndose a las de la avenida de Cádiz, la calle de los Artesanos, la carretera de Palma y la carretera de Trassierra. Pero eso no es todo: la competencia será feroz, ya que a pocos metros también están un Aldi y un Dia, lo que hace de esta ubicación un campo de batalla.

Lidl, la estrategia que no pasa desapercibida

La marca alemana lleva tiempo consolidándose como un rival fuerte, apostando por precios competitivos y productos que buscan destacar. Con esta tienda, refuerza su presencia no solo en Córdoba capital, sino también en otras localidades de la provincia como Puente Genil, Baena y Montilla.

Su crecimiento no es casualidad: Lidl sabe jugar bien sus cartas, ofreciendo promociones y productos exclusivos que atraen a consumidores de todos los perfiles. Ahora, con este movimiento estratégico, parece querer dejar claro que no le teme a la competencia, ni siquiera cuando se trata de enfrentarse a un gigante como Mercadona.