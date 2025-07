Hoy Lidl trae a sus tiendas un producto muy buscado para el coche por menos de 5 euros

Lidl vuelve a colocar en sus estanterías uno de esos inventos que no hacen ruido, pero marcan la diferencia. Es pequeño, útil y está pensado para que tu coche funcione un poco mejor cada día. No tiene pantallas, no ocupa espacio y, aun así, puede hacerte el trayecto bastante más cómodo.

En Lidl saben que en el coche cada detalle cuenta, y por eso recuperan uno de sus clásicos más prácticos. Un básico discreto que suma comodidad sin complicarse la vida. Cuesta poco, pesa menos y se nota mucho.

El accesorio que muchos conductores necesitaban

Hay pequeños gestos que mejoran mucho la experiencia de conducir, sobre todo cuando se trata de mantener el móvil a la vista. Algunos lo usan como GPS, otros para escuchar música o recibir llamadas. Para todos ellos, hoy llega a Lidl una herramienta práctica, económica y compatible con la mayoría de smartphones actuales.

Se trata de un soporte con cargador incluido que ya está disponible en las tiendas físicas de Lidl por 4,99 euros. Un accesorio sencillo, pero útil, que combina dos funciones en un solo dispositivo. Por un lado, sujeta el teléfono de forma segura; por otro, lo mantiene cargado mientras estás en movimiento.

Este soporte es compatible con móviles de entre 53 y 93 milímetros de ancho, por lo que abarca desde modelos compactos hasta los más grandes. Tiene una rotación de aproximadamente 40 grados que permite ajustar el ángulo. Además, cuenta con un botón de liberación rápida, lo que facilita mucho el manejo al entrar o salir del coche.

No necesitas ventosas ni pegamentos, ya que se fija fácilmente a la rejilla de ventilación, y además su diseño es discreto, en color negro y con acabados sobrios. El dispositivo viene con un cable USB de 1 metro con conector micro-USB y adaptador USB-C. Y gracias a los puertos USB-A y USB-C del cargador, puedes usarlo con diferentes modelos y marcas.

Un soporte pensado para simplificar los viajes en coche

Quienes pasan muchas horas al volante saben que un buen soporte marca la diferencia. Este modelo de Lidl no solo mantiene el móvil a la vista, también evita que pierdas carga en trayectos largos. Tener puertos de carga dobles es una ventaja, sobre todo si viajas con alguien que también necesita enchufar su dispositivo.

Con su sistema de anclaje directo a la rejilla, no hay que preocuparse por que se caiga en curvas o frenazos. El botón de liberación está pensado para usarlo con una sola mano, de forma intuitiva y rápida. Además, al ser giratorio, puedes poner el teléfono en horizontal o vertical según lo necesites.

Muchos soportes del mercado tienen precios más altos y no incluyen el cargador ni el cable. Aquí Lidl vuelve a apostar por un producto bien pensado, funcional y sin elevar el coste. La relación calidad-precio es una de las claves de su éxito en este tipo de accesorios.

Eso sí, solo está disponible hasta agotar existencias, lo que es bastante habitual en este tipo de productos, tanto en tienda física como online. Si sueles usar el móvil en el coche, puede ser un buen momento para hacerte con uno. Y además, por solo 4,99 euros.

