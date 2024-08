Carrefour triunfa con el producto rebajado para dar paseos o llegar al trabajo rápido

Las bicicletas de estilo retro, con su diseño clásico y elegancia atemporal, se han vuelto una tendencia en auge. Carrefour no ha querido quedarse atrás y ahora ofrece una bicicleta estilo vintage, la Saxonette Classic Plus 20. Esta bicicleta no solo es un deleite visual, sino que también está equipada con tecnología moderna.

El resurgimiento de las bicicletas vintage

El interés por lo vintage ha ido en aumento en los últimos años, y las bicicletas no son una excepción. Este tipo de bicicletas no solo evocan nostalgia, sino que también ofrecen un diseño cómodo y una estética única. Lo mejor es que, aunque mantienen ese look clásico, las bicicletas vintage modernas, como la que ofrece Carrefour, están diseñadas con la última tecnología.

La Saxonette Classic Plus 20 de Carrefour es mucho más que una bicicleta de estilo retro. Cuenta con un cuadro de aluminio resistente y ruedas de 28 pulgadas, ideales para desplazarse tanto en ciudad como en terrenos más variados. Además, está equipada con un motor delantero de 250 W y una batería extraíble que permite una autonomía de entre 60 y 70 km.

El diseño vintage no impide que esta bicicleta esté a la vanguardia en cuanto a tecnología. La bicicleta de Carrefour incluye una pantalla LCD que muestra la velocidad, el nivel de batería y ofrece cinco modos de asistencia. Esto permite que cada usuario pueda adaptar la experiencia a sus necesidades y obtener el máximo rendimiento de la bicicleta en todo momento.

Asimismo, el cambio Shimano NEXUS de siete velocidades integrado en el buje es una ventaja adicional, que asegura una conducción suave y sin complicaciones. El sistema de frenos PROMAX de alto rendimiento garantiza la seguridad, mientras que el sillín tipo city comfort proporciona un viaje cómodo.

Perfecta para la ciudad

La Saxonette Classic Plus 20 es ideal para quienes buscan un medio de transporte cómodo, ecológico y lleno de estilo. Gracias a su motor eléctrico y sus múltiples velocidades, permite desplazarse por la ciudad de forma rápida y sin esfuerzo. Además, su iluminación LED delantera y trasera asegura que los ciclistas se mantengan visibles y seguros en todo momento, tanto de día como de noche.

No solo su estilo vintage llama la atención. La bicicleta cuenta con detalles adicionales como pedalier, timbre, guardabarros y portaequipajes, elementos que incrementan su funcionalidad. Además, el cierre del cuadro integrado, con dos llaves incluidas, añade un extra de seguridad, esencial para quienes la dejan aparcada en lugares públicos.

Carrefour ha conseguido atraer a un gran número de clientes con esta bicicleta, y no es difícil entender por qué. Con su combinación de estilo y funcionalidad, la Saxonette Classic Plus 20 ha sido un éxito rotundo. Los usuarios destacan tanto su diseño elegante como la facilidad para manejarla en diferentes tipos de terrenos.

Además, cuenta con la garantía de dos años y un servicio posventa en Europa. Esto ofrece tranquilidad a los compradores en cuanto a la durabilidad y el mantenimiento de la bicicleta.

Un precio que no te esperas

El peso ligero de 24 kg y las dimensiones de 188 x 64 x 110 cm hacen que sea fácil de maniobrar y almacenar. También es perfecta para ciclistas de entre 150 y 175 cm de altura. Esto la convierte en una opción versátil para una amplia variedad de usuarios.

Si hay algo que no podemos dejar pasar por algo es la atractiva rebaja que Carrefour le ha querido hacer a esta bicicleta. Normalmente, su precio era de 1.699 €. Pero ahora puedes conseguirla por tan solo 899 €.

Precios y ofertas actualizados el día 22/08/2024. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios.