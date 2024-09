La gran idea de Eroski que van a copiar todos: los clientes lo encuentran muy útil

La cadena de supermercados Eroski ha dado un gran paso en su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el despilfarro de alimentos. Durante los primeros seis meses de 2024, la compañía ha evitado desperdiciar 10.000 toneladas de alimentos, lo que equivale a 34 millones de comidas. Este logro refleja la dedicación de Eroski en su búsqueda por reducir el desperdicio y contribuir a la sostenibilidad, beneficiando tanto a sus clientes como a la comunidad en general.

El programa Desperdicio Cero, clave en la estrategia

El éxito de esta iniciativa se debe, en gran medida, al programa Desperdicio Cero, que asegura que ningún alimento apto para el consumo es desechado en las tiendas de Eroski. En lugar de terminar en la basura, estos productos son entregados a organizaciones sociales, ayudando a personas en situación de vulnerabilidad. Durante el primer semestre de 2024, este programa ha permitido donar más de 1.200 toneladas de alimentos, más de 5 millones de comidas para quienes más lo necesitan.

El compromiso de Eroski con la reducción del desperdicio también incluye colaboraciones con instituciones como Bancos de Alimentos, Cáritas o Cruz Roja. Estas organizaciones reciben los alimentos frescos y en perfecto estado que Eroski retira de sus tiendas.

Otra de las estrategias destacadas de Eroski en la lucha contra el despilfarro es su colaboración con la popular app Too Good To Go. A través de esta plataforma, la cadena de supermercados ha logrado vender a sus clientes más de 288.000 paquetes de productos. Aunque están próximos a su fecha de caducidad, siguen siendo aptos para el consumo.

Descuentos en productos próximos a la fecha de caducidad

Además de las donaciones y la colaboración con Too Good To Go, Eroski también promueve de manera activa en sus tiendas productos que están cerca de su fecha de caducidad. Durante este primer semestre, la cadena ha comercializado 7.300 toneladas de alimentos con descuentos significativos. Ha contribuido a que 29 millones de comidas se salven del desperdicio.

Pero Eroski no solo se enfoca en los alimentos aptos para el consumo humano. La cadena ha donado 7,5 toneladas de alimentos no aptos para las personas, pero sí para animales, que han sido entregadas a refugios y zoológicos. Además, ha destinado 1.585 toneladas de subproductos orgánicos para la producción de piensos y harinas de origen animal, cerrando así el círculo del uso sostenible de los alimentos.

Eroski está en constante evolución, y parte de su estrategia es participar en proyectos internacionales que fomentan la economía circular. La cadena colabora con iniciativas como FUSILLI y SISTERS, que buscan reducir el desperdicio en toda la cadena de valor alimentaria, desde la producción hasta el consumo final. Estas innovaciones no solo ayudan a optimizar el aprovechamiento de los alimentos, sino que también posicionan a Eroski como una compañía comprometida con la sostenibilidad a largo plazo.