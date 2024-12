La drástica medida de Alcampo que ha encendido las alertas: miles de tiendas afectadas

Las noticias que llegan desde Francia han puesto a muchos en alerta. Auchan, la matriz de Alcampo, Decathlon y Leroy Merlin, ha anunciado un plan de reestructuración que incluye despidos masivos y el cierre de tiendas. Aunque las medidas se centran en Francia, el impacto podría extenderse a otros países, incluyendo España, donde estas marcas tienen una fuerte presencia.

El plan busca ajustar cuentas tras años de pérdida de mercado y beneficios. Desde 2012, Auchan ha visto cómo su cuota de mercado se desplomaba del 12,1% al 8%, mientras que sus ingresos han disminuido más de 2.260 millones de euros. Con unas pérdidas netas cercanas a los 1.000 millones de euros solo en el primer semestre de este año, la situación se ha vuelto insostenible para la compañía.

Cierre de tiendas y despidos masivos

Auchan (Alcampo) planea eliminar 2.389 empleos en Francia, incluyendo 784 en la sede, 915 en tiendas y 224 en reparto a domicilio. Además, se cerrarán almacenes clave en ciudades como París, Lyon y Lille, lo que afectará directamente a cientos de trabajadores. Entre los establecimientos que echarán el cierre destacan tres hipermercados en Clermont-Ferrand Nord, Woippy y Bar-le-Duc, así como un supermercado en Aurillac.

Para intentar calmar los ánimos, la empresa ha anunciado la creación de 319 nuevos puestos, principalmente en funciones de apoyo y autoservicio. Sin embargo, los sindicatos no han tardado en criticar estas medidas, argumentando que no compensan las pérdidas laborales y que no se están buscando alternativas.

¿Qué pasa con Leroy Merlin y Decathlon?

La situación no solo afecta a Auchan (Alcampo). Decathlon, también propiedad del grupo Mulliez, ha realizado una huelga nacional que involucró a 320 de sus establecimientos en Francia, el 7 de diciembre. Esto se produce en medio de un reparto de 1.000 millones de euros en dividendos a los accionistas de la compañía.

Leroy Merlin, por su parte, aún no ha anunciado recortes similares, pero los rumores están creciendo. El conglomerado Mulliez enfrenta cada vez más críticas por decisiones financieras que priorizan los beneficios a corto plazo sobre la estabilidad laboral.

Aunque por ahora la situación parece limitada a Francia, la incertidumbre se ha extendido a España. Alcampo, Leroy Merlin y Decathlon tienen una gran presencia aquí, y los trabajadores temen que los recortes puedan replicarse. Con el empleo de miles de personas en juego, el temor es que las medidas drásticas crucen las fronteras y afecten a las sucursales españolas.