El desconocido botón de tu router que cumple una importante función y no lo sabías

El botón WPS de tu router es una función que probablemente no usas, pero que puede hacer tu vida más fácil. Si alguna vez has tenido que conectar un dispositivo a tu WiFi, sabes que puede ser un proceso largo y molesto. Especialmente si el dispositivo no tiene teclado, como una Smart TV o una impresora.

¿Qué es el botón WPS?

El botón WPS (Wi-Fi Protected Setup) simplifica la conexión de tus dispositivos a la red WiFi sin necesidad de introducir la contraseña. Esto es muy útil cuando conectas dispositivos como una TV inteligente, una impresora o cualquier otro gadget que no tenga un teclado físico. En lugar de pasar tiempo escribiendo la contraseña, solo tienes que pulsar el botón WPS de tu router para que la conexión se realice de forma automática y sin complicaciones.

Usar el WPS es muy sencillo. Imagina que acabas de comprar una nueva Smart TV y quieres conectarla a tu Wifi. En lugar de escribir una contraseña larga, puedes pulsar el botón WPS en tu router durante unos segundos.

Luego, activas WPS en tu dispositivo (como la TV o impresora) y, cuando se sincronicen, se conectará automáticamente a tu WiFi. No hace falta escribir nada. Este proceso es rápido, fácil y perfecto para dispositivos con pantallas pequeñas o interfaces complicadas.

El botón WPS se encuentra en casi todos los routers, pero su ubicación puede variar. En algunos routers, el botón está en la parte frontal, mientras que en otros puede estar en la parte trasera o lateral.



A menudo, el botón está etiquetado como “WPS” o tiene un ícono de dos flechas formando un círculo. Saber dónde está te permitirá usarlo cuando lo necesites.

Aunque el botón WPS es útil, hay que tener en cuenta algunos aspectos de seguridad. Lo mejor es desactivar el WPS cuando no lo estés usando. Dejar esta función activa puede permitir que personas no autorizadas se conecten a tu red Wifi sin tu permiso.

WPS hace que la conexión sea rápida y sencilla, lo que puede ser aprovechado por intrusos. Por eso, cuando no lo necesites, asegúrate de desactivarlo en la configuración de tu router.

A pesar de su comodidad, algunos expertos en seguridad recomiendan desactivar el WPS cuando no lo estés usando. Aunque muchos routers modernos tienen buenas protecciones, siempre es mejor prevenir que lamentar. Si decides usar WPS, asegúrate de mantener tu red Wifi segura con contraseñas fuertes y revisando la configuración de seguridad de vez en cuando.