Un nutricionista comparte su opinión sobre la exitosa tortilla de patata de Mercadona

Mercadona ha logrado que su tortilla de patata precocinada se convierta en uno de los productos estrella de la cadena. Sin embargo, su popularidad ha llevado a muchos consumidores a preguntarse sobre la calidad y los beneficios nutricionales de este plato. Para arrojar algo de luz sobre este tema, el reconocido nutricionista Fran Susín ha compartido su opinión sobre la tortilla de Mercadona.

Un vistazo a los ingredientes

En una reciente intervención en el podcast La Oficina, Susín comenzó su análisis detallando la composición de la tortilla. Lo primero que destacó es la cantidad de ingredientes presentes en el producto, más de los que muchos esperarían en una tortilla casera. Los ingredientes aparecen de mayor a menor cantidad, y en este caso, el primero es la patata, que representa un 66%, seguido del huevo pasteurizado.

El nutricionista subraya la importancia de la pasteurización, una técnica que aunque a veces es criticada por algunos sectores, Susín defiende con firmeza. "Vais a encontrar gurús que dicen que si es huevo pasteurizado está mal porque pierde propiedades", explica Susín. Sin embargo, resalta que la pasteurización es un proceso que ha salvado muchas vidas, y no debería ser motivo de alarma entre los consumidores.

El análisis de Susín no se detiene en las patatas y los huevos; también examina los aceites presentes en la tortilla de Mercadona. Aquí es donde surge uno de los puntos más controvertidos, ya que contiene tanto aceite de girasol como aceite de oliva virgen. Según Susín, el aceite de girasol, siendo un aceite vegetal refinado e inflamatorio, no es la mejor opción para un producto que se comercializa como una alternativa saludable.

Además, el nutricionista menciona que el aceite de oliva virgen solo representa un 1% del total. "Creo que lo hacen para disfrazarlo, para que no leas solo aceite de girasol", comenta Susín. Esta estrategia puede llevar a los consumidores a pensar que están obteniendo los beneficios del aceite de oliva en mayor proporción de la real.

Un producto práctico pero mejorable

A pesar de los ingredientes cuestionables, Fran Susín no descarta por completo la tortilla de patata de Mercadona. Para él, este producto puede ser una solución práctica y rápida para aquellas personas que no tienen tiempo para cocinar. "A ver, esto para sacarte de un apuro no está mal, no es veneno, te lo puedes comer, incluso varias veces a la semana te la podrías comer", señala Susín.

El experto también menciona casos específicos, como personas mayores o con poca disposición para cocinar, donde esta tortilla puede ser una alternativa útil y aceptable. Sin embargo, insiste en que preparar la tortilla en casa siempre será una opción más saludable y controlada.

Para concluir su revisión, Susín califica la tortilla de patata de Mercadona con un 6 sobre 10. Reconoce que, aunque no es la mejor opción del mercado, tampoco es una mala elección para un consumo ocasional.

"¿Que es mejor hacértela en casa? Por supuesto. ¿Que hay gente que no tiene tiempo? También. La gente mayor, mi padre por ejemplo, esto le salva de ponerse a cocinar", concluye el nutricionista.