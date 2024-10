El aperitivo de Mercadona que triunfa en todas las comidas: ahora por menos dinero

Los tequeños de Mercadona se han convertido en todo un éxito en las cocinas españolas. Este popular aperitivo de origen venezolano se caracteriza por su relleno de queso envuelto en una crujiente masa frita. Ha conquistado el paladar de miles de consumidores, lo que ha llevado a Mercadona a bajar su precio para deleite de sus clientes.

Éxito rotundo en ventas

Los tequeños son pequeños bocados de masa rellenos de queso, que tradicionalmente se fríen hasta obtener un dorado perfecto. Aunque en Venezuela son un clásico de cualquier fiesta o reunión familiar, Mercadona ha logrado hacerlos populares en España. Esto gracias a ofrecer una versión ultracongelada y lista para freír o hornear en minutos.

El paquete que vende la cadena contiene 12 unidades de tequeños de queso y se presenta como una opción ideal para picoteos o aperitivos. Esta deliciosa opción ha encontrado un lugar en los hogares de muchas familias, tanto por su versatilidad como por su sabor auténtico.

El fenómeno de los tequeños en Mercadona no es algo reciente. Este producto ha estado disponible desde hace algún tiempo, pero su popularidad ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en uno de los productos más vendidos en la sección de ultracongelados de la cadena. Su éxito se debe, en parte, a que Mercadona ha sabido captar la esencia de este aperitivo venezolano, haciéndolo accesible para el público español.

Los tequeños son conocidos por su sabor suave y textura crujiente. A menudo se sirven con salsas como el guacamole, mayonesa o incluso con una versión más dulce como la salsa de chocolate, lo que los convierte en un acompañamiento muy versátil.

Un aperitivo perfecto para cualquier ocasión

Los tequeños son perfectos para servir en reuniones familiares, eventos deportivos o incluso como un bocado rápido para disfrutar en casa. Su preparación es sumamente sencilla: se pueden freír o preparar en el horno en cuestión de minutos. Esto los hace ideales para quienes buscan una opción fácil y rápida sin sacrificar el sabor.

Mercadona ha logrado posicionar los tequeños como una opción práctica y deliciosa para el día a día, y su creciente éxito en ventas lo demuestra. Muchos recurren a este aperitivo por su sabor, por su practicidad y por el hecho de que vienen ya listos para cocinar.

Con la popularidad de este producto disparada, Mercadona ha decidido dar una buena noticia a sus clientes: los tequeños de queso han bajado de precio. Antes se vendían a un precio superior, pero ahora, cada caja de 12 unidades ha pasado a costar 4,80 euros. Esto sin duda aumentará aún más su demanda.

Si aún no has probado los tequeños de Mercadona, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Con su precio reducido, su versatilidad en la cocina y su increíble sabor, este aperitivo se ha consolidado como un "must-have" en cualquier congelador. Además, son la opción perfecta para aquellos días en los que no se tiene tiempo para preparar algo elaborado.

Precios y ofertas actualizados el día 17/10/2024. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios.