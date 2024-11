Adiós a un mítico turrón de Mercadona: el sabor que ya no encontrarás en sus estantes

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Las calles se iluminan y las casas se llenan de alegría. En cada hogar, los preparativos incluyen adornos, villancicos y, por supuesto, los dulces tradicionales.

El turrón es uno de esos dulces que no puede faltar en ninguna mesa navideña. Su sabor y textura evocan recuerdos de celebraciones pasadas. Cada año, las familias esperan con ansias disfrutar de sus variedades favoritas.

Sin embargo, este año, los clientes de Mercadona se han llevado una sorpresa. Uno de sus turrones más queridos ha desaparecido de los estantes. Se trata del turrón de crema catalana, una delicia que había conquistado muchos paladares.

Este es el delicioso turrón de Mercadona que ya no podrás encontrar en sus estantes

La noticia del adiós al turrón de crema catalana de Mercadona se dio a conocer gracias a las redes sociales. Y es que una usuaria, Shana, expresó su descontento en X —antes Twitter— por ello: “@Mercadona, ¿ya no hay turrón de crema catalana? ¿Por queee? 😭”.

La respuesta de Mercadona no tardó en llegar: “Hola, Shana. Sentimos informarte que ya no lo tenemos en nuestro surtido. No tenemos información al respecto. No obstante, compartimos tu interés con los responsables para que también lo tengan en cuenta. Gracias por tu tiempo”.

Aunque la cadena no ha ofrecido detalles sobre los motivos detrás de esta decisión, la noticia ha dejado a muchos de sus clientes habituales sorprendidos. El turrón de crema catalana había sido una de las opciones más originales del catálogo.

A pesar de esta sonada ausencia en sus estantes, Mercadona sigue ofreciendo una amplia gama de turrones para estas fiestas. Entre las novedades para la Navidad de 2024 de la cadena de Juan Roig destacan dos:

El turrón de tarta banoffee . Una combinación de chocolate con leche, dulce de leche, plátano y galleta. Este turrón ha generado gran expectación entre los clientes.

. Una combinación de chocolate con leche, dulce de leche, plátano y galleta. Este turrón ha generado gran expectación entre los clientes. El turrón de crema de cacahuete. Chocolate con leche relleno de crema de cacahuete, con trocitos de cacahuete y caramelo que le aportan un toque crujiente.

La retirada del turrón de crema catalana ha dejado un vacío en las mesas de muchos hogares. No obstante, Mercadona busca innovar constantemente y satisfacer los gustos de un público cada vez más diverso. Las nuevas opciones son un reflejo de esta apuesta por la creatividad y la adaptación a las preferencias del mercado.

A pesar de su ausencia, muchos clientes mantienen la esperanza de que el turrón de crema catalana regrese en próximas campañas navideñas. Este tipo de decisiones no siempre son definitivas, y las sugerencias de los consumidores podrían influir en futuros lanzamientos. Mientras tanto, las opciones actuales ofrecen una oportunidad para explorar sabores nuevos y quizás descubrir una nueva tradición.