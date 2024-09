Salta la sorpresa: este es el pueblo más ‘feo’ de toda la provincia de Barcelona

Si te apetece hacer planes para el fin de semana, la revista Viajar ha facilitado la lista de ciudades catalanas que es mejor no visitar. Y es que según este ránking existen algunos municipios que destacan, precisamente, por ser los más feos. Seguro que sus habitantes discrepan en opiniones, pero lo cierto es que hay un pueblo de Barcelona que se ha colado en la lista.

Se trata de Santa Coloma de Gramenet, un núcleo de población perteneciente a la comarca del Barcelonès. No hace tanto que se llama así, ya que desde 1937 y hasta el final de la guerra civil su nombre era Gramenet de Besòs. Puede que para muchos no sea el destino ideal, pero parece que muy mal no se debe vivir.

Así se intuye después de saber que se trata del séptimo pueblo de Barcelona más poblado. También es el noveno de toda Cataluña, por lo que parece ser que vivir allí no está del todo mal. Su cercanía con la capital catalana y toda su oferta de ocio y servicios, lo hacen el lugar perfecto para instalarse.

Un pueblo de Barcelona que ya huele a gran ciudad

Santa Coloma de Gramenet ya no debería de considerarse pueblo como tal, ya que su población supera los 119.000 habitantes. Su cercanía con el río Besos sí que hizo que años atrás fuera considerado un pueblo perfecto para trabajar y formar una familia. La industria forma parte de su actividad, por lo que su oferta laboral también es amplia para su población.

El metro llegó no hace demasiados años y con su apertura se acercó mucho más a la gran ciudad. Y es que desde la plaza de la Vila de Santa Coloma hasta la de Cataluña de Barcelona solo hay 9 km. También lo hizo a Badalona, un pueblo cercano que con el paso de los años también se ha convertido en una gran ciudad.

Paralelamente, este pueblo de Barcelona tiene buenas conexiones en autobús y tren convencional. De ahí que residir allí sea a su vez cómodo para desplazarse. La ampliación de lo que antes era el pueblo se ha ido consolidando con el paso de los años y ya presenta nuevas edificaciones.

Otros pueblos catalanes que no acaban de convencer

Santa Coloma de Gramenet no es el único pueblo de Cataluña, considerado uno de los más feos de la región. En la lista de Viajar también aparece Perafort, en Tarragona, Alfarràs, en Lérida, y La Jonquera, en Gerona. Todos ellos parecen no cumplir con los requisitos de belleza preestablecidos.

Sea como sea, hoy en día es difícil encontrar un pueblo en el que no se viva bien. Aparte quedan los gustos personales de cada persona y familia. Al final, no hay que olvidar que hogar siempre será aquel dónde estén los que más quieres.