El postre más tradicional de Cataluña, en peligro: los expertos lanzan una alerta

La cocina típica catalana tiene un amplio abanico de platos que deleita los paladares de los más exquisitos. Los postres no pueden ser menos y aunque cada vez más se apueste por nuevas versiones, hay cosas que nunca cambian. Desde Rac1 lamentan que algunas de las recetas más tradicionales de la región nunca hayan llegado hasta la alta cocina.

Existen platos que se quedan relegados a cartas y menús de restaurantes de cada día. Que no por ello son peores, pero sí que evitan que las recetas y los sabores de toda la vida lleguen a lo más alto. La crema catalana es uno de ellos.

Su elaboración es sencilla y sus ingredientes baratos, pero no consigue conquistar las estrellas de los mejores restaurantes. Tal vez porque sea un postre demasiado visto, o porque su sabor no es explosivo. No se acaba de conocer la razón, pero lo cierto es que si se deja de hacer, al final se olvidará.

La crema catalana y su desconocida historia

La crema catalana es uno de los platos que siempre has visto en las cartas de los bares de barrio. Pero pocas personas se preguntan su origen. Algunos documentos la datan en la Edad Media y otros explican historias como que se decidió quemar el azúcar de encima para hacerla más atractiva.

También se suele decir que se come con más asiduidad para San José, en marzo. Y es que es precisamente en esa época cuando las gallinas ponen más huevos, de ahí que antaño surgiera la necesidad de usarlos. Sea como sea, lo cierto es que en la actualidad, la crema catalana sigue siendo un postre único.

Los chefs de los grandes restaurantes han preferido versionar otras elaboraciones que dan más juego y sabor. Las tartas con frutas caramelizadas u otras opciones traídas de otros países como el tiramisú son algunos de los postres más vistos. La crema catalana no ha acabado de convencer, aunque se han hecho algunos intentos como crearla en forma de espuma.

La gastronomía que nunca debería perderse

Sí que hay restaurantes de toda la vida que siguen apostando por ofrecerla en su carta de postres. La única forma de que se siga consumiendo es seguirla cocinando, así que hay algunos que lo tienen claro. Da igual si está de moda o no, si se consiguen premios con su elaboración o no.

Lo que a muchos les importa es seguir con la tradición. Los sabores de siempre nunca deberían perderse. La gastronomía es una forma más de explicar historias, de hacer que los legados sigan y que la cultura no se pierda.