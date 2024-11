Mejor que el Black Friday: el mayor festival de 'outlets' de Europa llega a Cataluña

El otoño trae una excusa perfecta para los amantes de la moda: el Rec.0, un festival de 'outlets' que llega para conquistar a los catalanes. No es solo un evento de compras, es toda una experiencia, y si aún no lo has vivido, este noviembre puede ser tu oportunidad. Prepárate para perderte en un paraíso de descuentos, marcas exclusivas, moda sostenible y sorpresas en cada esquina.

Este festival no solo promete descuentos mejores que el Black Friday, sino que convierte todo el barrio del Rec, en Igualada, en un mercado. Más de 130 marcas estarán presentes, con una mezcla de nombres populares y auténticas joyas por descubrir. Y si necesitas un descanso entre compra y compra, encontrarás una gran variedad de ‘food trucks’ y restaurantes 'pop-up' para recargar energías con opciones de comida callejera para todos los gustos.

Cuatro días para perder la cabeza

Del 6 al 9 de noviembre, Rec.0 abrirá sus puertas de 10 a 21 h. Igualada se llenará de descuentos, tiendas efímeras y espacios donde podrás encontrar desde los clásicos de Adidas y Vans hasta joyas de temporadas pasadas. Esta edición tiene algo especial: marca 15 años desde que comenzó esta locura de descuentos, y el ambiente promete estar más vibrante que nunca.

Además de la moda, el mercado amplía su oferta con actividades culturales y espacios gastronómicos. Habrá visitas guiadas, talleres y hasta karaoke. Con más de 40 'food trucks' y restaurantes improvisados, puedes pasar el día entero disfrutando, comiendo y, por supuesto, comprando.

Moda, sostenibilidad y estilo único

Una de las novedades de esta edición es el espacio Rec2amà, una ‘pop-up store’ dedicada a la ropa de segunda mano. En el Museu de la Pell, podrás explorar prendas vintage y descubrir piezas únicas, perfectas para quienes buscan un estilo más consciente y sostenible.

Para facilitar la experiencia, la organización ofrece aparcamiento gratuito en el Campus Universitario y un servicio de autobús lanzadera. Si decides venir en transporte público, además, recibirás una bolsa especial en el punto de información de La Bella del Rec. ¡Todo está pensado para que no te pierdas nada y disfrutes al máximo!

Así que, si el Black Friday ya no te impresiona, este mercado promete una experiencia inolvidable, llena de estilo, buen ambiente y comida deliciosa.