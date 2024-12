Compra un coche nuevo y no da crédito a lo que le ha pasado: ‘La matrícula…’

Comprarse un coche siempre es una ilusión. Ahora bien, hay detalles que pueden amargarte el dulce. Eso es lo que le ha pasado a una persona que ha tenido una sorpresa en el momento de recogerlo.

La cuestión es que las letras de la matrícula delantera y trasera no coinciden. En la anterior se puede leer MSW y en la posterior MWS. Todo un fallo que, sin duda, no permitirá sacar del concesionario el turismo.

No es habitual ver este tipo de errores aunque, sin duda, ocurren. De ahí que el afectado haya querido compartir lo sucedido en redes sociales. Los comentarios no han tardado en llegar y algunas han sorprendido.

El disgusto de ir a recoger un coche con diferente matrícula

A raíz de la publicación de las imágenes en las que se puede ver perfectamente como las matrículas no coinciden, los comentarios han llegado. Pero hay uno que llama la atención, ya que asegura que no se trata del mismo coche. "Qué fake, son dos coches diferentes, soy mecánico", escriben.

La respuesta del afectado tampoco ha tardado en llegar e, incluso, la ha escrito con un tono de humor. "Viendo el ojo que tienes, no descarto que seas el que me colocó las matrículas", contesta. De esta forma, asegura que no es ninguna información falsa y que lo sucedido es verídico.

Pero la broma no ha acabado aquí y siguen asegurando en algunos comentarios que el fallo en la matrícula de este coche es falso. "Exacto, uno es golf acabado blanco de Nebraska y el otro acabado blanco Ártico. ¡Me has pillado! ¡Maldita gama de blancos!", escribe en tono de burla.

Bromas y alegría en momentos de confusión

No cabe duda de que esta es la mejor forma de tomarse un error. Ir a recoger un coche y que te sorprendas con este tipo de fallos no es lo habitual, pero la actitud del comprador tampoco. Por suerte, este error en la matrícula se puede solucionar y todo quedará en una anécdota más que explicar.

Tomarse las cosas con filosofía puede salvar muchas situaciones incómodas. Aun así, está claro que el comprador no podrá salir tan pronto como pensaba del concesionario. Las matrículas deben de ser iguales si quiere evitar una multa que, tal vez, no le haga tanta gracia.