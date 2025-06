Primeras palabras de los Mozos de Arousa tras la cancelación de 'Reacción en Cadena'

El final de 'Reacción en cadena' está más cerca que nunca. Después de más de dos años y medio, el concurso de Telecinco dirá adiós en las próximas semanas tras un evidente desgaste de audiencia. Desde que los Mozos de Arousa abandonaron 'Reacción en Cadena', el concurso perdió poco a poco adeptos, pero, ahora, el trío gallego se ha pronunciado.

En declaraciones recogidas por El Español, Borja, Raúl y Bruno han compartido tanto su tristeza como su análisis sobre la decisión de Mediaset. "Pienso que, ya que se habían hecho cambios en la mecánica recientemente, lo suyo habría sido darle un poco más de tiempo para ver cómo iba evolucionando la audiencia", valora Borjamina.

"Ya ha habido momentos anteriores en los que el programa estuvo 'en la UCI' y finalmente salió adelante, por lo que aún albergo algo de esperanza de que esta vez pueda ser así. Mientras queden entregas por emitir, todo puede pasar…", añade el joven, dejando abierta una rendija al milagro.

| Mediaset

Bruno, por su parte, asume la noticia con serenidad: "Todo programa de televisión tiene un principio y un final, de todas formas, no tiene porqué ser un punto y final". Una filosofía compartida, en parte, por Raúl: "Ya viví ese drama desde dentro una vez y sé perfectamente por lo que están pasando ahora mismo. Al final, no puedo pensar en otra cosa. Fueron muchos meses juntos y de muchos incluso conozco sus circunstancias personales. Me solidarizo con ellos y espero que les salgan cosas nuevas pronto".

"Por el gran equipo que está detrás y que se lo curra un montón", destaca Borjamina. La conexión emocional con el programa, que formó parte de su vida durante tanto tiempo, sigue presente: "Al final fue mucho tiempo grabando y es como que se acaba una historia que fue muy bonita".

Sobre cómo debería gestionarse la despedida de 'Reacción en Cadena', Raúl lo tiene claro: "Deben despedirse de una forma especial, me parece que sería lo justo para los espectadores y para todo el equipo". Más contundente se muestra Borjamina: "De hecho, actualmente, es el programa diario más longevo de la parrilla de Telecinco. Me entristecería que despidan el programa como un día cualquiera, por la puerta de atrás, y no vuelva nunca más".

| Mediaset

"'Reacción en cadena' merece una fiesta, como tuvo en su día '¡Ahora Caigo!', no un funeral. Dejemos de ver las cancelaciones como fracasos, que no siempre lo son, y en este caso para nada. Ya les gustaría a muchos programas durar tanto y ser lo más visto de la cadena, como 'Reacción en cadena' lo fue durante tanto tiempo", añadía Bruno.

Y aunque el telón caiga sobre 'Reacción en cadena', ya se perfila su relevo: 'Agárrate a tu asiento', otro concurso producido por Bulldog TV. Los Mozos de Arousa no descartan volver a la televisión con este nuevo formato. "Primero querré verlo, enterarme bien de en qué consiste y luego reflexionaré si creo que puedo jugar un buen papel o no", explica Bruno, con cautela.

"Es un programa cuya versión francesa conocí hace un par de años, que veo de vez en cuando a través de internet y que me gusta bastante", añade también Borjamina. De hecho, no se cierra a una posible participación: "Es un tipo de formato que creo que encaja con mis conocimientos y mi forma de ser, por lo que no me cierro a concursar en él siempre que así lo consideren las personas a las que corresponde la decisión y siempre que cuadre con mi agenda, porque ahora mismo tengo sobre la mesa otros proyectos".