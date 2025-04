Preocupación por Ferit tras sufrir un trágico accidente en 'Una nueva vida'

Antena 3 emite este domingo 27 de abril, a las 22h, un nuevo capítulo de 'Una nueva vida'. Esta superproducción es ganadora de 14 premios internacionales y ha conquistado a la audiencia en a más de 120 países. 'Una nueva vida', que está disponible por adelantado en atresplayer, está actualmente emitiendo su tercera temporada en Turquía.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Ferit y Seyran se divorciaron oficialmente. Al salir del juzgado, ambos prestaron declaración ante los medios de comunicación y Seyran perdió el conocimiento. Seyran se recuperó en casa, pero estaba muy afectada porque seguía enamorada, mientras que Ferit no paraba de llamarla para saber si estaba bien.

Finalmente, Ferit apareció en casa de Seyran y ambos se abrazaron, pero Kazim lo echó al momento. Por su parte, Suna se preparó para casarse con Saffet y ser infeliz toda su vida, mientras Abidin no quería seguir viviendo si no podía estar con ella. Es por ello que tomó la decisión más arriesgada de su vida, con tal de que sus caminos no se separaran.

| Atresmedia

En audiencias, el pasado mes de marzo, 'Una nueva vida' con un 10,1% y 1.005.000 seguidores bajó 1,7 puntos de share, siendo la tercera opción de la noche del domingo. Estuvo por encima de 'Renacer', que se quedó en un 10,4%

y 843.000.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida'?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida', Suna y Seyran huyen de la boda junto a Ferit y Abidin. Los cuatro consiguen escapar de los Ihsanli y compran unas tiendas de campaña para pasar la noche en el bosque y que nadie les encuentre. Ferit y Seyran se echaban mucho de menos y se declaran su amor.

Los Korhan están preocupados por Ferit y esperan encontrarle antes que los hombres de Saffet. Finalmente, Fuat y Asuman encuentran a las dos parejas y les dan una bolsa llena de dinero para que puedan comenzar una nueva vida. Ferit está muy agradecido y emocionado con su hermano, pero un trágico accidente de coche acaba con toda su ilusión.