Pablo Motos paraliza enfadado 'El Hormiguero' por lo que se llega a decir en directo

La visita de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla a 'El Hormiguero' para presentar su nueva película derivó en un momento incómodo para Pablo Motos. El presentador de Antena 3 acabó visiblemente molesto por una broma que ya no le hace ninguna gracia.

Todo comenzó cuando preguntó a los humoristas si podrían vivir sin teléfonos móviles, en relación con la premisa del filme. Ernesto Sevilla, sin rodeos, reconoció que está "enganchado" a su móvil y que suele ver "vídeos conspiranoicos" en su tiempo libre.

Barrancas pidió más información: ¿cuál era su conspiración favorita? Sevilla no se lo pensó demasiado: "Me gusta mucho eso de que los pájaros son máquinas". Joaquín Reyes no se quedó atrás y añadió otra teoría aún más surrealista: "En la Antártida hay un cubo de tres kilómetros que esconde gigantes", para luego rematar con sarcasmo: "Cuéntanos algo que no sepamos".

| Antena 3

Aprovechando el ambiente de teorías y conspiraciones, Barrancas sacó a relucir un chascarrillo de 'El Hormiguero': la supuesta revelación de Pablo Motos con los Iluminati. Pero esta vez, el comentario no fue bien recibido. Pablo Motos, serio y tajante, reaccionó con un reproche en directo: "Dejad de decir eso porque la gente se lo cree y por la calle me llaman Iluminati".

Trancas intentó suavizar la situación con su habitual humor, contestando con un reverencial "Sí, maestro". Sin embargo, el gesto no sirvió para rebajar el enfado del presentador de 'El Hormiguero'.

Esta no es la primera vez que las hormigas recurren a esa broma. La semana pasada, sin ir más lejos, Barrancas ya había insinuado la misma idea. Entonces, Pablo Motos también intervino para cortar el tema: "Dejad de decir esa estupidez, que me vais a meter en un lío".

A pesar de la incomodidad evidente del conductor de 'El Hormiguero', las hormigas siguen jugando con fuego. Trataron de minimizar la polémica con una explicación poco convincente: "En verano la gente no se acuerda de nada". Pero la broma empieza a tener un coste para Pablo Motos, que insistió, una vez más, en que dejen el tema.