El motivo por el que Antonio Garrido regresa a 'Atrápame si puedes' en Canal Sur

Canal Sur prepara cambios en su programación veraniega, y uno de ellos afecta directamente a uno de sus concursos estrella. 'Atrápame si puedes', espacio de referencia en el access prime time andaluz, contará con un nuevo rostro al frente durante el mes de julio. Se trata de Antonio Garrido, que retomará la presentación del formato en sustitución temporal de Manolo Sarria.

Según ha publicado en exclusiva El Confi TV, Antonio Garrido regresará al plató de 'Atrápame si puedes' a partir de la primera semana de julio y permanecerá durante cinco semanas. Este movimiento responde al habitual reajuste estival de la parrilla. Sin embargo, también servirá para que Manolo Sarria disfrute de un merecido descanso tras una intensa temporada.

Cabe destacar que no será la primera vez que Antonio Garrido asuma esta responsabilidad. Ya lo hizo durante tres meses en otoño de 2024, cuando tomó el relevo debido a una baja médica del cómico malagueño. Su desempeño entonces fue ampliamente valorado por la audiencia y reconocido por el propio Manolo Sarria: "Me gustaría dar las gracias, de corazón, a mi amigo Antonio Garrido, que ha dejado el listón del programa superalto. Ahora me toca a mí, por lo menos, igualarlo".

| Canal Sur

Recordamos que el formato de preguntas y respuestas atraviesa un gran momento. Tras cinco años en emisión, sigue liderando en su franja frente a grandes rivales como 'El Hormiguero' de Pablo Motos en Antena 3 o 'La Revuelta' de David Broncano en TVE. En el mes de mayo, 'Atrápame si puedes' consiguió una media que rozó los 250.000 espectadores y un 11,1% de cuota de pantalla.

Además, 'Atrápame si puedes' mantiene la expectación del público gracias a su bote acumulado, que en la actualidad se sitúa en los 59.000 euros. Desde enero, cuando la gaditana Inma Díaz se llevó 15.100 euros, nadie ha conseguido superar El minuto final, el reto decisivo del programa.