Mediaset vuelve a pescar en Antena 3 y prepara el regreso de 'Casados a primera vista'

Mediaset amplía su cartera de realities conel regreso de un formato que contó con cuatro ediciones en Antena 3: 'Casados a primera vista'. Según ha publicado en exclusiva Poco Pasa TV, el grupo prepara el regreso de este formato, que mezcla reality con dating show, adaptación del formato danés 'Married at First Sight'. Un formato que contó con cuatro ediciones en Antena 3, que ahora será una de las nuevas apuestas de Mediaset para el próximo curso.

En 'Casados a primera vista', ocho solteros se ponen en manos de un grupo de expertos para encontrar a su pareja ideal a través de un sofisticado test de compatibilidad. Los candidatos tendrán que casarse civilmente y no conocerán a su pareja hasta el momento de su boda. Tras un mes de convivencia, deberán tomar la decisión más difícil: continuar casados o divorciarse.

De este modo, 'Casados a primera vista' vuelve siete años después de su última temporada en Antena 3. El formato se estrenó en prime time en 2015, mediando un 15,3% de cuota junto a 2.692.000 espectadores. Sin embargo, temporada a temporada bajó, con un 14,7% de media en la segunda, un 13,8% en la tercera, hasta despedirse con un 11,5% en la cuarta, cayendo al 8% de share en su semifinal.

Con el regreso de 'Casados a primera vista', Mediaset amplía su cartera de realities. El próximo curso, el grupo seguirá contando con 'Supervivientes', también con su versión 'All Stars', 'La Isla de las Tentaciones' y 'Gran Hermano'. Durante el presente curso, que está a punto de terminar, Mediaset también ha contado con un dating show, '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', que no acabó de funcionar en su regreso a Cuatro.

Cabe destacar que en los últimos tiempos no es el único formato de Antena 3 que salta a Mediaset. En verano de 2023, Telecinco contó con el regreso de 'Me Resbala' con Lara Álvarez, mientras que en otoño de 2024 se apostó por '¡Boom!' con Christian Gálvez en las tardes de Cuatro. Ambos, sin embargo, no consiguieron enganchar a la audiencia.