Jordi González vuelve a Telecinco cuatro años después tras sus problemas médicos

Después de casi cuatro años alejado de Telecinco, Jordi González ha reaparecido en el canal donde desarrolló gran parte de su carrera televisiva. En su visita a 'Tardear', el presentador ha relatado con crudeza y honestidad la dura experiencia que ha vivido, estando al borde de la muerte.

"Hace tres años y medio que no piso Telecinco. Yo pasé casi 25 años de mi vida aquí, entonces el paseíto entre la redacción y los estudios pues me he encontrado con productores, maquillaje, peluquería y ha sido muy especial. Y es que el espíritu que hay en esta cadena de que siempre estáis contentos, alegría y de entusiasmo es único. Aquí hay un plus de entusiasmo", decía Jordi González.

Por su parte, Frank Blanco quiso aclarar las condiciones de la entrevista en 'Tardear': "Es muy especial para nosotros que la primera cadena nacional en la que te hayas sentado sea esta que es tu casa. Jordi además viene sin cobrar". A lo que el presentador respondió con naturalidad: "Yo nunca he cobrado una entrevista. Semana sacó una entrevista exclusiva y no cobré porque no me parece bien".

| Telecinco

"Estuve seis semanas en la UCI y tres en coma y, cuando te despiertas del coma, es un proceso largo porque además no tienes memoria de lo que ha pasado. Cuando me despierto yo pregunté qué día era y me dice sábado y yo le dije llevo dos días aquí y me contestó que no que llevaba dos meses porque yo entré el día de Reyes y era 3 de marzo y no me había enterado absolutamente de nada", revelaba el presentador.

"Cuando me despierto, tenía una traqueotomía, cinco sondas y me operan del pulmón izquierdo. Cuando me están operando el cirujano descubre una especie de piedra pómez, me la quitaron y rasparon y eso era la secuela de haber fumado bastantes años. Y yo hace 20 años que dejé de fumar", añadía Jordi González.

| Telecinco

A raíz de esta vivencia extrema, el presentador ha decidido replantear por completo su estilo de vida: "He reordenado prioridades, yo no era especialmente talibán en cuanto al orden y equilibrio de las comidas. Yo sabía la teoría, pero no la practicaba. Y ahora he rectificado todo eso de manera natural porque me daría mucha pena morirme, antes me daba igual, no me daba miedo, pero cuando he visto lo que pasa cuando uno puede morir pienso que mi gente no se merece este disgusto y no quiero morir".

"He tenido que aprender a comer, caminar, sincronizar movimientos, a hablar no podía. Esto me pasó en la ciudad de Medellín, después viajé a España en un avión medicalizado y me llevaron a la Anderson que es donde murió Camilo Sesto y estuvo Rocío Jurado y aquí me quitaron la traqueotomía, yo tenía miedo a perder mi voz tras 60 días sin hablar y dije hola y me emocioné al escuchar. Lo que más me costó es volver a caminar", desvelaba.