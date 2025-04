Jarro de agua fría para Timur tras la última reacción de su hijo en 'Renacer'

El último capítulo de 'Renacer' ha dejado a los espectadores con el corazón en un puño. Bahar, impulsada por la necesidad de proteger a su hija, ha irrumpido en casa de Rengin con un único objetivo: llevarse a Umay. Sin embargo, sus intenciones se han visto frustradas cuando Timur ha intervenido, forzando un tenso cara a cara en plena calle.

Timur, firme en su postura en 'Renacer', ha defendido su proceder apelando a la voluntad de su hija: "Te fui infiel a ti, pero no a mis hijos". Bahar, desbordada por el dolor, lo ha acusado de actuar con malicia, pero Timur ha estallado con una dura acusación: "Solo tú eres siempre la víctima. Yo también sufro, y no te he hecho nada malo porque la justicia me ha dado a mi hija, parece que la madre perfecta no lo era tanto".

El cirujano ha señalado que Bahar ha mantenido a sus hijos alejados de él en 'Renacer': "No estás en posición de hacer nada por Umay ni por Uras. Hasta ahora, tampoco me has dejado hacer nada por ellos". Bahar, entre lágrimas, reprochaba su falta de reconocimiento y apoyo, pero Timur ha sido tajante: "Conoce tu lugar y tus límites, si tú eres madre, yo soy padre".

| Atresmedia

Más tarde, la tensión ha escalado aún más cuando Uras ha acudido al despacho de su padre, sin intención de celebrar nada. Con palabras demoledoras, le ha soltado: "Enhorabuena, has conseguido perder a tu hijo". A un Timur completamente desconcertado, Uras le ha recordado la advertencia que una vez le hizo: si volvía a lastimar a su madre en 'Renacer', se encontraría con él como enemigo. Y esta vez, no piensa perdonar.

Aunque Timur ha intentado defenderse alegando que actuó conforme a la ley y al deseo de Umay en 'Renacer', su hijo se ha mostrado inflexible. "Lo haces a propósito", ha afirmado con dureza. Acto seguido, ha marcado una distancia definitiva: solo mantendrán relación profesional en el hospital porque, en su vida personal, Timur ha dejado de existir. No habrá lugar para él ni en su boda ni cuando lleguen sus hijos al mundo.