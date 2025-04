La inesperada decisión de La 1 con sus tardes que afecta directamente a 'La Promesa'

Nuevos cambios en la programación de La 1 tras la esperada cancelación de 'La Familia de la Tele'. El espacio tenía previsto su estreno para este lunes 28 de abril, tras retrasarse inicialmente la llegada el martes 22, pero el apagón volvió a cancelar el desfile. 'La Familia de la Tele' llegará finalmente el lunes 5 de mayo, por lo que La 1 ha tenido que adaptar su programación vespertina.

Como ya había anunciado durante la mañana, habrá un especial informativo después del Telediario, presentado por Marta Carazo y Lluis Guilera. Este ocupará el espacio de 15:50h a 16:50h, franja que tendrá 'La Familia de la Tele' a partir de la próxima semana. Justo después, a las 16:50h, volverá 'Valle Salvaje', que también suspendió su emisión el lunes.

Cabe destacar que, en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', al ser testigo de cómo Mercedes se humilla pidiéndole perdón a Victoria, Alejo toma medidas con la ayuda de sus hermanos. Además, Victoria descubre las verdaderas intenciones de José Luis: nunca podrá ocupar el lugar que le corresponde. Por otro lado, Úrsula se interesa por la vida sentimental de Rafael y este la sorprende con su respuesta, mientras que los celos de Adriana son cada vez más evidentes.

| RTVE

De este modo, justo después, también regresará 'La Promesa', pero lo hará con doble episodio, alargando su emisión hasta las 19:40h. Por lo tanto, La 1 rescatará el capítulo que no se pudo emitir este lunes. Justo después, será 'Aquí la Tierra' con Jacob Petrus quien amplía casi una hora su emisión, antes del Telediario. Además, ya en prime time, pese a la cancelación de 'That's my jam', volverá 'La Revuelta' a las 22h.

Recordamos que, en el próximo capítulo de 'La Promesa', Catalina tiene claro que quiere casarse con Adriano y se lo hace saber a su padre. Lorenzo se queda muy preocupado por el amenazante anuncio del regalo de Ayala y se espera lo peor. Curro y Pía siguen investigando la posible implicación de Lorenzo en el asesinato de Dolores. Ricardo se disculpa con Rómulo tras su desencuentro, mientras todos siguen alucinando con el cambio de actitud de Petra.