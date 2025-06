El descubrimiento de Arturo Sancho que da un giro de 180º a su papel en 'La Promesa'

Algo no encaja en 'La Promesa' con papeles fuera de lugar o herramientas cambiadas de sitio, pero Manuel, personaje de Arturo Sancho, y Toño empiezan a atar cabos. Todo indica que alguien entra al hangar cuando ellos no están. Durante días han notado movimientos extraños, así que han ideado un plan para salir de dudas.

De este modo, ahora lo saben con certeza: hay un intruso que se cuela cada noche. No se trata de un ladrón común, sino de alguien que quiere averiguar qué están haciendo: alguien que espía.

Y es que, cada mañana, al regresar a su taller en 'La Promesa', descubren que nada está como lo dejaron. Los objetos no coinciden con las anotaciones que dejaron por escrito, y eso les confirma que alguien se ha colado. Pero lo más desconcertante es que nada ha desaparecido, a pesar de que hay piezas y materiales de gran valor económico.

Toño sospecha que podrían ser los mismos tipos a los que debía dinero y cuya deuda pagó Manuel, personaje de Arturo Sancho. Cree que han vuelto para obtener más "cuartos", pero Manuel lo descarta rápidamente: "No tiene sentido. Ellos habrían venido de frente desde el principio y nos habrían desvalijado el taller".

| RTVE

"Si no quieren nada material, por eso no se han llevado nada, quieren algo inmaterial. Mucho me temo que se trata de un caso de espionaje industrial. La persona que viene no quiere cosas, si no ideas, como las que estamos plasmando en nuestros prototipos de motor. Esas personas vienen aquí, copian nuestras ideas y se las llevan a otra persona que está haciendo lo mismo", explica Manuel, personaje de Arturo Sancho en 'La Promesa', que propone tender una trampa.

Convence a Toño para pasar la noche en el taller, escondidos en las sombras. Aunque existe el riesgo de que nadie aparezca, la espera no se prolonga demasiado porque alguien entra. Manuel intenta calmar a su compañero: "Sé que es tedioso, pero también es la única forma que tenemos de encontrar a quién se esté colando a hurtadillas en el hangar".

Entonces lo oyen: un leve ruido alerta a los dos. Un encapuchado entra al hangar y, sin tocar nada de valor, se detiene a examinar los planos y bocetos de los diseños de Manuel, personaje de Arturo Sancho. La teoría del piloto se confirma: hay alguien interesado en sus ideas en 'La Promesa'.