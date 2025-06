David Broncano revela el motivo por el que 'La Revuelta' se ha ahorrado un gran gasto

La noche del martes, 'La Revuelta' vivió un arranque poco habitual que sorprendió al público de TVE. En lugar de abrir con la tradicional introducción del programa, los espectadores fueron testigos de una actuación musical en plena Gran Vía madrileña. El protagonista fue Trueno, el joven rapero argentino que interpretó su tema 443 antes de trasladarse al Teatro Príncipe, donde puso voz en directo a "No Cap", la canción que acompaña la cabecera de 'La Revuelta'.

El momento sirvió como punto de partida para una charla entre David Broncano y Trueno, donde se desveló el verdadero origen de la elección de "No Cap" como sintonía oficial. El presentador confesó que, durante el verano pasado, cuando se gestaba la llegada del programa a la televisión pública, pensaron en ese tema como introducción del nuevo espacio. Sin embargo, no tenían claro si el argentino estaría dispuesto a cederlo, como explicó David Broncano: "Nos encantaba el temazo, pero pensaba que nos ibas a decir '¿Dónde vas chaval?'".

| RTVE

La reacción de Trueno, según relató él mismo, fue totalmente opuesta: "No, todo lo contrario", respondió, agradecido por el interés del equipo en una canción que no figura entre sus mayores éxitos. De hecho, el artista aseguró que, incluso si le hubieran pedido alguno de sus hits más conocidos, también lo habría cedido sin problema: "Las canciones que más me gustan son las que menos visitas tienen".

La conversación derivó en un ambiente de complicidad y bromas en 'La Revuelta'. Grison no perdió la ocasión para destacar el ahorro que había supuesto este acuerdo no formalizado. "Nos hemos ahorrado una pasta en derechos", bromeó, provocando las risas en plató y el asentimiento de Broncano.

Antes de terminar, David Broncano lanzó una última pregunta al argentino con tono medio serio, medio esperanzado: "¿La podemos poner el año que viene también?". A lo que Trueno respondió sin titubeos: "Todas las veces que quieran".

En audiencias, 'La Revuelta' de David Broncano fue tercera opción de la noche al marcar un flojo 10,3% y 1.145.000 en La 1.