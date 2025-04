Antena 3 estrena en prime time la exitosa comedia 'Por los pelos'

Este miércoles, Antena 3 estrena en exclusiva y en prime time la comedia "Por los pelos". Con una mezcla de humor irreverente, emociones auténticas y una reflexión sobre la autoestima, esta película logró conectar con el público convirtiéndose en una de las comedias españolas más comentadas del año. 'El Peliculón' se mantiene los miércoles en Antena 3 tras ser líder la semana que viene con "Como Dios Manda" con un 13,1% de share y +2,6 millones de espectadores únicos.

"Por los pelos" explora con humor y sensibilidad las inseguridades masculinas relacionadas con la pérdida del cabello. La trama sigue a tres amigos que, enfrentados a sus propios complejos, deciden viajar a Turquía para someterse a un implante capilar. Esto da lugar a situaciones tan divertidas como inesperadas.

Dirigida por Nacho G. Velilla, está protagonizada por Carlos Librado "Nene", Antonio Pagudo, Tomy Aguilera, Amaia Salamanca, Eva Ugarte, María Hervás, Alba Planas, Laura Quirós y Mario Ermito.

Warner Bros. Pictures y Buendía Estudios presentan una producción de Microinjerto Producciones AIE, Atresmedia Cine y Felicitas Media. Con la Participación de Atresmedia, Movistar +, Cosmopolitan, Crea SGR y la producción asociada de Orange.

Así es la trama de "Por los pelos"

Quedarse calvo sigue siendo un trauma para muchos hombres. A nadie le gusta perder el cabello, especialmente en un mundo en el que la superficialidad, la imagen y el marketing son tendencia. Juanjo, Sebas y Rayco son tres ejemplos, entre millones, de cómo la alopecia, además de la caída del cabello, conlleva también la caída de la autoestima, de la seguridad e incluso, de la masculinidad.

Si bien la alopecia no diferencia ni entiende de estratos sociales, su solución, sí. Y es que, lo que hasta ahora era prohibitivo para muchos, Turquía lo ha hecho accesible para todos con su turismo capilar low cost, convirtiéndose así en el nuevo maná de los calvos. Juanjo, Sebas y Rayco se embarcarán en una aventura en la que descubrirán que su problema no está tanto encima de su cabeza, si no dentro.