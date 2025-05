Angie Cárdenas paraliza 'Aruser@s' en directo para revelar el secreto de Alfonso Arús

Este jueves 22 de mayo, el equipo de 'Aruser@s' preparó una emboscada musical para sorprender a su presentador, Alfonso Arús, que celebraba su 64 cumpleaños. Aunque el presentador intentó comenzar el programa como uno más, no tardó en sospechar que algo se estaba cocinando.

Todo arrancó con Marc Llobet dando paso a los colaboradores del día. Fue entonces cuando Alfonso Arús, previendo lo que se avecinaba, lanzó una advertencia con cierto tono resignado: "Espero que hoy no aparezcan los mariachis, espero que no aparezca nadie hoy". Sin embargo, su deseo quedó en el aire, ya que nadie intervino en ese momento.

No obstante, la cabecera habitual de 'Aruser@s' fue interrumpida por una versión del Cumpleaños Feliz interpretada al más puro estilo mariachi. Mientras sonaba, Alfonso Arús hizo oídos sordos y siguió con su habitual ritmo de programa, ignorando por completo la sorpresa.

Pasados los primeros minutos, durante la sección del tiempo, Angie Cárdenas decidió romper el hielo y confirmar lo evidente a los espectadores: "Esta temperatura es para que disfrutes de cumpleaños. Felicidades", le dijo al presentador. Alfonso Arús agradeció el gesto, aunque no sin expresar su incomodidad con la banda sonora elegida: "Muchísimas gracias, pero, ¿es imprescindible poner esta música?".

Angie Cárdenas no perdió la oportunidad de bromear y ofreció una alternativa aún más inesperada: "Si quieres te pones a Carmen de Mairena su 'Hapybarry'". A lo que Arús respondió sin dudar: "No, no, no... porque es censurable un pequeño fragmento".

De este modo, Alfonso Arús ha podido celebrar en directo su 64 cumpleaños, junto a su equipo, pero también con los espectadores de 'Aruser@s'.

