Audiencias: 'Renacer' lidera ante el flojo estreno de 'El Gran Show' y 'That's my jam'

El estreno de 'El Gran Show' de Dani Martínez en Telecinco no destaca en audiencias con un flojo 9,9% y 716.000 seguidores. El liderazgo de la noche es para 'Renacer', que sube a un 11,2% y 788.000 telespectadores. 'That's My Jam' con Arturo Valls se mantiene respecto a su anterior entrega con un 9,7% y 787.000 en La 1: sube a un 15,4% en espectadores de 25 a 44 años.

Por su parte, 'Código 10' es tercera opción de su franja con máximo histórico con un 9,1% y 548.000 fieles en Cuatro. La segunda semana de 'Tor' pincha en laSexta con un 3,6% y 302.000 seguidores en prime time.

'El Hormiguero' de Pablo Motos, por su parte, lidera en audiencias con un estupendo 15,2% y 1.701.000 espectadores desde Antena 3. Deja como tercera opción a 'La Revuelta' de David Broncano, que marca un flojo 10,3% y 1.145.000 en La 1. El encuentro de fútbol disputado entre el Benfica contra el Bayern Múnich firmó un 11,3% de share en Telecinco.

'Tardear' sube por sorpresa al doble dígito

| Atresmedia

'Y ahora Sonsoles' se mantiene en audiencias en un correcto 10% y 787.000 espectadores. 'El Diario de Jorge' sigue por debajo del doble dígito con un 9,7% y 724.000, mientras 'Tardear' sube por sorpresa a un 10,3% y 878.000.

'Malas Lenguas' se mantiene en la sobremesa de La 1 con un 7,9% y 705.000, mientras en La 2 firma un estupendo 5,4% y 411.000. Poco después, 'Cifras y Letras' es lo más visto del canal con un 6,1% y 647.000. 'Más Vale Tarde' alcanza un estupendo 7,9% y 614.000 seguidores: sube a un 10% en target comercial.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un buen 12,4% y 1.128.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera su franja desde La 1 con un estupendo 14,1% y 1.108.000 desde La 1. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera en audiencias con un 11,3% de share y 921.000 espectadores.

Por su parte, 'Pasapalabra' arrasa en audiencias con un estratosférico 21% y 1.681.000 fieles desde Antena 3: consigue el minuto de oro a las 21:02h (29,4% y 2.650.000). 'Aquí la Tierra' sube a un 8,3% y 638.000 seguidores en su nuevo horario en La 1.

| Antena 3

'El Programa de Ana Rosa' (13,8% y 340.000) es segunda opción en audiencias, ante el liderazgo de 'Vamos a ver' (13,9% y 549.000), que sube al 15% en target comerial. Por su parte, 'Espejo Público' sigue correcto en audiencias con un 11,4% y 321.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 20,9% y 1.576.000 fieles desde Antena 3.

Antena 3 lidera el martes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del martes 24 de junio con un 13,6% de share. La 1 consigue la segunda posición con un estupendo 10,4%, mientras Telecinco se queda en un 10,2% como tercera. laSexta con un 7,1% vuelve a estar un día más por encima de Cuatro, que cierra la lista con un 6,2%.

Este martes, el 56% de la población, lo que supone 26,8 millones de personas, conecta en algún momento con alguna cadena. El consumo es de más de 2,5 horas por persona.