El último concursante confirmado de 'GH DÚO' que no gustará nada a Adara Molinero

La lista de participantes de la próxima edición de 'GH DÚO' sigue tomando forma. Si recientemente conocíamos la incorporación de Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, durante la emisión de 'Fiesta', se ha confirmado otro nombre. Se trata de Álex Ghita, ex de Adara Molinero, que se suma al elenco de concursantes en el que será su primer reality show.

El entrenador personal ha mostrado su disposición para vivir intensamente esta experiencia televisiva. "Hola, soy Álex Ghita, concursante oficial de 'GH DÚO' y vengo a vivir esta experiencia de la mejor manera posible y hacerte partícipe de ello. Muchos me esperabais en otro lugar, pero vengo a prender la casa. ¿Estás preparado para que disfrutemos juntos?", declara en un vídeo tras anunciarse su fichaje.

Cabe destacar que no es la primera vez que Álex Ghita aparece en televisión. En su adolescencia, participó en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' como pretendiente de Andrea Ferrari. Sin embargo, saltó a la fama tras conocerse su relación con Adara Molinero. Aunque su historia de amor fue breve, las polémicas no tardaron en llegar, ya que, en agosto, Adara Molinero confirmaba el fin de su relación con un comunicado.

| Instagram: @alexghita1993

Los rumores apuntaban a unos mensajes íntimos entre Álex Ghita y dos amigos íntimos de la exgran hermana, Miguel Frigenti y Jonan Wiergo.Fue Adara Molinero quien explicó los detalles durante un directo en Instagram: "Hubo mensajes insinuantes, calientes por parte de los dos. Jonan le decía que le iba a hacer una mamada y él le reía, le seguía escribiendo. La conversación me la enseñó él y telita y la excusa de que viniera a entrenar... ¡Mis cojones! A mí lo que me molestó es que no me lo contara".

De este modo, Álex Guita se une a la lista de concursantes de 'GH DÚO' que cuenta con nombres como Manuel Cortés, Marieta, Ana Herminia, José María Almoguera, Aurah Ruiz o Jeimy Báez. También participarán Maica y la pareja de 'Gran Hermano', Javier y Vanessa. Recordamos que esta edición contará con Carlos Sobera al frente de sus galas y 'Límite 48 Horas' en sustitución de Jorge Javier Vázquez, mientras que Ion Aramendi seguirá en los debates.