La traición de Maite a Ruvens por lo que dice en el debate de 'Gran Hermano'

Maite ha vuelto al plató de 'Gran Hermano' durante el debate tras convertirse en la segunda expulsada definitiva. A lo largo de las semanas, la concursante pasó de ser una de las favoritas a ser la más odiada. Es por ello que el jueves fue expulsada de la casa, dejando a todos los concursantes de 'Gran Hermano' en completo shock.

Durante el debate, lejos de adoptar una postura defensiva, Maite sorprendió a todos con una confesión que mostró su capacidad de reflexión. “Sí, he reflexionado bastante... Tengo que rectificar bastantes cosas”, reconoció Maite, dejando claro que había tomado conciencia de sus errores.

Belén Rodríguez no dudó en recordarle uno de los momentos más polémicos que protagonizó dentro de 'Gran Hermano', cuando se refirió a la audiencia como "tonta y retrasada". Ante esta acusación, Maite intentó disculparse, asegurando que sus palabras no tenían la intención de ofender. “Me dejé llevar”, explicó, aunque su tono reflejaba cierta incomodidad.

A pesar de sus disculpas, Belén Ro le recordó con ironía que "aproximadamente 46 millones de españoles" se habían alegrado de su expulsión.

| Mediaset

Frank Blanco intervino, señalando que Maite había pasado de ser una de las concursantes más queridas a una de las más odiadas en tiempo récord. Además, la exconcursante reconoció que no se reconocía a sí misma en algunos de los vídeos que había visto de su paso por 'Gran Hermano'.

"Soy persona", justificó, explicando que, como cualquier ser humano, tiene un límite. En su caso, la presión dentro de la casa había sido un factor determinante. "Se intensifica todo", añadió, refiriéndose a las emociones que experimentó en 'Gran Hermano'.

Maite también mencionó que dentro de la casa de 'Gran Hermano' no siempre tuvo las mejores compañías, lo que pudo haber afectado su comportamiento. "Creo que una persona que me resta fuera no la tendría al lado y estaba donde estaba. Creo que podía haber tenido grandes apoyos", reflexionó, reconociendo que no supo rodearse bien.

| Mediaset

Además, confesó que la actitud de Ruvens, su gran amigo dentro del concurso, la había decepcionado profundamente. Además, se ha posicionado en su contra al ver que se ha acercado a Óscar: "Puedo pensar que es una estrategia por parte de Ruvens porque igual se ha visto débil. Conmigo se creía fuerte, no sé por qué, a mí me ha reído las gracias sin yo ser ninguna líder, cada uno tiene su personalidad".

"Soy consciente de que me han reído gracias que no tienen gracia. Considero que no son mis grandes amigos ni lo van a ser", sentenciaba Maite en el debate de 'Gran Hermano'.