Test de embarazo en directo: 'Gran Hermano' desvela el resultado de Violeta y Edi

El apasionado vínculo entre Violeta y Edi en 'Gran Hermano' ha generado un sinfín de comentarios tanto dentro como fuera de la casa. Sin embargo, los rumores recientes sobre un posible embarazo han captado toda la atención. Violeta admitió hace unos días que tenía un retraso en su menstruación, por lo que 'Gran Hermano' le facilitó una prueba de embarazo.

"Edi le ha pedido a Violeta que se haga una prueba de embarazo", reveló Ion Aramendi a Laura, la madre de Violeta, durante el debate. Las cámaras del programa captaron el momento en el que el joven insistía a su pareja sobre la necesidad de realizar el test. Ella explicaba que, aunque en el confesionario le habían comentado que un retraso era algo común en esas circunstancias, preferían asegurarse.

La pareja, que ha mostrado una creciente conexión en 'Gran Hermano', no duda en compartir sus sentimientos. "Me das mucha paz y mucha tranquilidad", declaró Edi a Violeta, insinuando que estaba a punto de confesar algo más profundo. "Estoy a punto de decirte la palabra que tanto quieres escuchar", añadía.

| Mediaset

Además, Edi compartió sus expectativas sobre su relación fuera de 'Gran Hermano': "Tengo muchas ganas de pasar unos días juntos, solos, sin cámaras ni audios. Viviendo la realidad con vida social y todo. Creo que si me gusta aquí, fuera aún me va a gustar más".

Aunque Violeta aseguró que siempre usan protección, el retraso fue motivo suficiente para hacerse el test de embarazo, cuyos resultados finalmente se dieron a conocer durante el programa. "Tenemos el resultado", anunció Ion Aramendi a Laura. Sin embargo, la madre de Violeta parecía segura de que no se trataba de un embarazo: "No está embarazada... conozco a mi hija".

Además, Laura subrayó que el embarazo no sería un problema, ya que su principal preocupación sería una posible enfermedad: "Tengo miedo a una enfermedad, a un embarazo no". Tras conocer el resultado negativo, Edi no ocultó su alivio: "Estaba acojonadísimo". Según la explicación médica proporcionada a Violeta, es normal que los ciclos menstruales se vean alterados por los cambios de ambiente y rutina, algo característico en el encierro de 'Gran Hermano'.