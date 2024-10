Tensión en el plató de 'Gran Hermano' entre consuegras por lo que ha pasado en la casa

La tensión en el plató de 'Gran Hermano' alcanzó un nuevo pico tras la más reciente discusión entre Luis y Nerea. La pareja ha protagonizado varios enfrentamientos dentro de la casa, pero la situación no solo ha afectado a los concursantes. También se han visto envueltos sus familiares, que presenciaron en directo cómo la relación tambaleaba al borde de la ruptura.

"A mí Luis no me lo ha puesto difícil. Lo estoy pasando muy mal como madre, porque no me gusta ver como lo está tratando, pero no me lo pone difícil, porque no tengo nada que defender. La que tendrá que decir algo es su madre (de Nerea)", sentenció Natalia, madre y defensora de Luis en 'Gran Hermano'.

Su comentario desató un fuerte enfrentamiento entre las dos consuegras, aunque la madre de Nerea había comenzado la gala con una actitud conciliadora, incluso empatizando con su yerno. De hecho, el clima cambió radicalmente tras ver la última bronca entre los jóvenes.

| Mediaset

La madre de Nerea trató de justificar la actitud explosiva de su hija hacia Luis, argumentando que sus comportamientos en la casa es reflejo de lo que ocurre en su vida. "Está cabreada porque Luis está espabilando y le está contestando. Le ha dicho que no va a consentir que le hable así, y por eso está muy cabreada", afirmó Natalia, señalando el cambio en la dinámica de poder entre la pareja.

Mila, la madre de Nerea, respondió rápidamente, sugiriendo que Luis también tiene comportamientos criticables: "Pero Nerea es transparente y Luis sabe donde está". Este comentario indignó a Natalia en 'Gran Hermano', que respondió sin dudarlo: "Estás limpiando tu casa y metiendo la mierda debajo de mi felpudo. Tiras tu mierda en mi casa".

El enfrentamiento entre las madres continuó subiendo de tono, con Natalia insistiendo en que Nerea ha sometido emocionalmente a su hijo: "Lo tiene sumiso". De hecho, aseguró que la concursante ha dejado de querer a Luis, pero no se atreve a terminar la relación.

Las dos madres siguieron observando cómo, dentro de la casa, Nerea insultaba a Luis, llamándolo "tonto, borde y no eres mi apoyo". Ante esto, Natalia movía la cabeza en señal de frustración y desagrado por el trato que su hijo está recibiendo.