Sofía Cristo rompe su silencio tras filtrarse su participación en 'GH DÚO'

En medio de la expectación por el especial que Bárbara Rey protagonizará este lunes 9 de diciembre en 'De Viernes', su hija Sofía Cristo ha hablado sobre las polémicas que rodean a su madre y los rumores acerca de su posible participación en la próxima edición de 'GH DÚO'.

Mientras que Ángel Cristo ha reaccionado con indiferencia a las declaraciones de su madre, Sofía Cristo ha reafirmado su respaldo, aunque con límites claros. "Apoyo a mi madre, por supuesto, pero también sabiendo disociar para que no me afecte todo porque sino...", confesó la DJ, mostrando su capacidad de equilibrar su vida personal y emocional.

Sobre lo que Bárbara Rey pueda revelar en su entrevista, Sofía Cristo expresó su confianza en ella: "Es cosa de ella, yo la respeto y no me voy a meter. Solamente que espero que lo haga muy bien y aparte que solamente hay un camino que es cuando estás tranquila. Con la conciencia tranquila, no tienes por qué tener ningún miedo y yo es como la veo, tranquila", afirmó.

| Instagram, @sofiacristo_cristo

En paralelo, Sofía Cristo aprovechó sus redes sociales para desmentir los rumores sobre su participación en 'GH DÚO' junto a su madre y su hermano. En un mensaje publicado a través de sus stories de Instagram, agradeció primero las muestras de cariño que ha recibido tras la pérdida de su perrita Adelita, cuya muerte la ha afectado profundamente. "Sé que ella está tan agradecida como yo", escribió.

"Perdón por no poder contestar a todo, pero he necesitado unos días alejada de redes sociales para asimilar todo esto ya que para mí se me he ido mi luz, mi amiga, mi hija, mi compañera de vida. No he conocido amor más noble y puro que el de ella. Y estoy de duelo, pero sé que poco a poco iré estando mejor y más activa por aquí", añadía.

En relación con los rumores sobre 'GH DÚO', Sofía Cristo pidió a sus seguidores que no se dejen llevar por especulaciones. "Sé que públicamente se están diciendo muchas cosas, pero de verdad no os creáis todo lo que dicen en determinados medios. Yo sigo con mi vida, trabajando en lo mío, que es mi "Música y Adicciones" y ya está", sentenció.